CHI È GIUSEPPE IANNONI? I PRESUNTI TRADIMENTI E I MOTIVI DELL’ADDIO

Chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, e cosa sappiamo a proposito dei motivi che avevano portato la coppia a dirsi addio dopo una lunga relazione? Quest’oggi, nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere su Canale 5, i riflettori si riaccenderanno inevitabilmente sul secondo marito della showgirl e personaggio televisivo di Potenza dal momento che sarà accompagnata dalla secondogenita Carmelina nel salotto più in vista delle reti Mediaset: e chissà che nell’intervista che concederà alla padrona di casa non ci sia spazio proprio per parlare di quella love story nel corso della quale era diventata mamma per la prima volta dei suoi unici due figli, tornando magari anche sui motivi che l’avevano portata poi a separarsi. Ma chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, e come si erano conosciuti?

Per raccontare chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, dobbiamo tornare alla prima metà degli Anni Duemila quando l’ex modella veniva dal matrimonio con Sandro Paternostro: una relazione molto chiacchierata per via della forte differenza di età (quarant’anni di gap) e poi per la morte del giornalista nel 2000, con i figli che accusavano l’attrice di aver approfittato della situazione e che il loro era stato solo un matrimonio d’interesse. Tuttavia, nella vita della Di Pietro era entrato Iannoni, figura lontana dai radar del gossip, col quale darà alla luce prima Alessandro all’età di 36 anni e successivamente la seconda figlia Carmelina: del passato di questo personal trainer non conosciamo molto ma sappiamo che la coppia ha vissuto per molto tempo assieme prima di dirsi addio nel 2016.

CARMEN DI PIETRO, “OGGI RAPPORTO BELLO CON GIUSEPPE IANNONI MA…”

Nel nostro racconto su chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, dobbiamo pure dare conto di quelli che sarebbero stati i motivi (solamente presunti dato che non sono mai stati definitivamente chiariti dai diretti interessati) che li avevano portati a lasciarsi. Secondo i bene informati e da alcuni articoli apparsi negli ultimi anni sulla questione, pare che vi sia stata la lontananza e poi alcune accuse di tradimento, anche queste mai confermate, va ricordato. Ad ogni modo pare che la separazione tra Iannoni e la Di Pietro, anche per via della presenza dei due figli, è stata senza traumi tanto che la coppia aveva deciso di dirsi addio di comune accordo. “Oggi con lui c’è un rapporto bellissimo” aveva confermato la stessa Carmen, pur ammettendo che con l’ex compagno c’erano state incomprensioni, probabilmente alla base della scelta di prendere strade diverse.

Infatti, parlando proprio dell’uomo in alcune interviste, la showgirl ed ex modella restituisce comunque l’immagine di una persona con cui va d’accordo ed è stata bene: scoprendo chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, possiamo aggiungere che la scelta della donna di non sposarlo era stata molto contestata: “Mi hanno criticata perché non mi sono mai risposata in Comune ma solo in chiesa per non perdere la pensione di reversibilità. È vero, la pensione arriva ancora…” aveva ammesso la diretta interessata, pur aggiungendo che l’idea l’aveva sfiorata ma poi la relazione era terminata anzitempo. “Lei ci tiene ad indirizzare i figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere” aveva detto di lei proprio Iannoni, delle parole al miele che confermano come i rapporti tra di loro siano buono e che la loro separazione era avvenuta “senza traumi per noi né per i nostri figli”, come spiegato una volta proprio da Carmen.