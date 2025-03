Tutto su Giuseppe, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Giuseppe è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato la popolarità per la frequentazione con Sabrina. Dopo aver chiuso con Diego, la dama si è dedicata totalmente alla conoscenza con Giuseppe che, però, dopo essere uscito per diverso tempo con lei, ha ammesso di essere interessato ad Agnese a cui ha lasciato il numero senza dirlo a Sabrina. Quest’ultima, dopo aver chiuso con Sabrina, è più volte tornata sui propri passi dandogli una nuova possibilità. Nella puntata di Uomini e Donne del 12 marzo 2025, però, Giuseppe è tornato al centro dello studio per confrontarsi non solo con Sabrina, ma anche con un’altra dama con cui ha cominciato ad uscire.

Sabrina, in studio, ammette di essere innamorata di Giuseppe. Tra i due partono una serie di discussioni durante le quali la dama dice che non ha più intenzione di dedicarsi ancora alla loro conoscenza e di volerlo bloccare ovunque.

Giuseppe e la sfida di ballo con Gianni Sperti

Dopo il durissimo confronto con Sabrina, Giuseppe torna a sorridere per un motivo diverso. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, raggiunge nuovamente il centro dello studio per una sfida di ballo con Gianni Sperti. Giuseppe e l’opinionista di Uomini e Donne salgono sul cubo e si sfidano a colpi di danza.

Al termine dell’esibizione, Tina Cipollari commenta la performance sia di Giuseppe che di Sperti chiedendo al cavaliere chi gli abbia detto che ha un talento ballerino. Un momento unico quello che regalano Giuseppe e Sperti che strappano un sorriso a tutti.