Giuseppe e la conoscenza con Sabrina Zago a Uomini e Donne

Giuseppe è tra i protagonisti dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over ha 52 anni e lavora come fisioterapista e osteopata. E’ padre di tre figli di cui due grandi e una bambina di nove anni. Dopo essere stato sposato per 25 anni, è tornato single e con Uomini e Donne ha scelto di rimettersi in gioco. Tra le donne con cui è uscito spesso c’è Sabrina Zago con cui la frequentazione è durata parecchio tra vari alti e bassi. A proposito di Sabrina, ha spiegato che, in trasmissione, non è stata raccontata tutta la verità.

“Riguardo la serata passata con Sabrina, ciò che è stato detto non corrisponde proprio all’esatta verità. Con lei ho iniziato un percorso imponendomi degli step e un comportamento rispettoso. Ho deciso di lasciarmi andare all’intimità solo con la donna che uscirà da quello studio mano nella mano con me […] Sabrina è una bellissima donna. Da ragazza sicuramente aveva tutte le carte in regola per poter partecipare a Miss Italia. Mi ha mostrato delle sue foto ed sta stupenda. Ma ancora oggi è una donna dotata di bellezza, eleganza e femminilità”, ha detto.

Giuseppe e la nuova frequentazione con Rosanna

Chiusa la frequentazione con Sabrina, Giuseppe ha cominciato a conoscere Rosanna, una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi venerdì 4 aprile 2025, Giuseppe torna al centro dello studio per un confronto con Luana. Il cavaliere racconta che avrebbe voluto baciare la dama, ma alla fine, la serata si è conclusa senza alcun bacio.

Durante il confronto con Rosanna, Giuseppe torna a discutere con Sabrina Zago esortando la dama a non intromettersi nella sua nuova frequentazione. La dama, infastidita dalle parole del cavaliere, gli fa notare di aver semplicemente risposto ad una domanda aggiungendo che non ha alcuna voglia di intromettersi.

