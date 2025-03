Tutto su Giuseppe, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Arrivato nel parterre del trono over nella stagione attualmente in corso di Uomini e Donne, Giuseppe è diventato subito uno dei cavalieri più discussi e popolari della trasmissione. La conoscenza con Sabrina gli ha permesso di guadagnare il centro dello studio per diverse puntate tra scontri, liti infuocati e riconciliazioni inaspettate. Papà di tre figli, Giuseppe che, nella vita lavora come fisioterapista ed osteopata, dopo essere stato sposato per 25 anni, ha deciso di rimettersi in gioco cercando l’amore in tv. La bellezza e la femminilità di Sabrina hanno subito colpito il suo sguardo che, però, a lungo andare, si è anche posato su Agnese con cui, però, non è mai uscito per scelta della dama.

Con Sabrina, nonostante vari alti e bassi, la frequentazione è andata avanti per settimane. La dama che non ha mai nascosto di provare un forte interesse per lui al punto da aver valutato anche l’ipotesi di lasciare la trasmissione dopo la rottura, ha preso una decisione che cambia tutto.

Giuseppe e Sabrina: nuovo scontro scontro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 18 marzo 2025, Sabrina e Giuseppe tornano al centro dello studio per un nuovo confronto. Dopo un filmato girato al termine della scorsa puntata in cui Tina raggiunge la dama in camerino per darle dei consigli, in studio, sia riaccende lo scontro tra i due. Sabrina confessa di aver chiuso definitivamente il rapporto al punto da averlo bloccato ovunque.

Giuseppe, dal canto suo, sembra aver accettato la scelta di Sabrina non togliendosi, però, la possibilità di conoscere altre persone. Il cavaliere, infatti, è uscito con due, nuove dame del parterre.