Chi è Giuseppe Marrazzo, padre di Piero, e come ha vissuto le conseguenze dello scandalo che travolse la carriera politica e giornalistica del figlio nel 2009? Questo pomeriggio, nel nuovo appuntamento con “Verissimo” che ci apprestiamo a seguire, ci sarà spazio anche per la cronaca e per una storia oggi forse da molti dimenticata, ovvero quella del 66enne giornalista Rai ed ex presidente della Regione Lazio che, dopo l’uscita di un volume autobiografico in cui ripercorre sul piano pubblico oltre a quello privato la vicenda, ne parlerà nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. E se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo parlato delle tre figlie di Marrazzo, qui accendiamo i riflettori sul papà, figura pure lui molto nota nel mondo della stampa, raccontando chi è Giuseppe Marrazzo, padre di Piero.

Classe 1928 e scomparso prematuramente a Roma all’età di 56 anni nel 1998, “Joe” (questo il nomignolo con cui ancora oggi è ricordato) è stato protagonista di diverse inchieste soprattutto sulla malavita organizzata in Italia, a partire dalla mafia, fino alla ‘ndrangheta e la camorra, ma anche su diversi temi sociali. Scoprendo chi è Giuseppe Marrazzo, padre di Piero, dobbiamo ricordare che era originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, Marrazzo sr. aveva cominciato la sua carriera collaborando con ‘il Mattino’ e altri quotidiani; da metà degli Anni Sessanta ecco il passaggio al piccolo schermo e in Rai – dove suo figlio maggiore poi ne ripercorrerà le orme – e lavorando tra gli altri anche per Tg2 Dossier e, come detto, dedicandosi soprattutto alla galassia delle mafie nel nostro Paese.

Chi è Giuseppe Marrazzo, padre di Piero

Tracciando un breve ritratto su chi è Giuseppe Marrazzo, padre di Piero, dobbiamo aggiungere pure che “Joe” nel corso della sua vita si sposò due volte ed ebbe altrettanti figli: il più grande, Piero (classe 1958), era nato dalle nozze con una italo-americana, Luigia Spina, mentre il secondogenito Giampiero era nato nel 1979 nel corso del suo secondo matrimonio. Come accennato, il padre di Marrazzo è morto a soli 56 anni a causa di un’emorragia cerebrale che l’aveva colpito mentre era nella sua abitazione: e proprio sulla sua scomparsa Piero aveva avuto modo di dire, nel corso di una bella intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, che “mio padre Joe fregò camorra e ‘ndrangheta, morendo prima che l’uccidessero”.

Parlando del genitore in occasione del quarantesimo anniversario della sua morte, l’ex politico aveva ricordato che gli esecutori materiali dell’attentato ordito nei confronti del papà dovevano essere Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, ma “stranamente non agirono… Se lui fosse stato vittima della criminalità, oggi di certo sarebbe ricordato di più”. Da questa amara chiosa si scopre ancora qualcosa di più chi è Giuseppe Marrazzo, padre di Piero, su una carriera coraggiosa nella lotta alla malavita e che certamente avrebbe molto da insegnare a tanti giornalisti del panorama contemporaneo. E a proposito dell’uomo, morto proprio tra le sue braccia, il 66enne aveva ancora ricordato: “Come fece a ottenere l’intervista al boss Raffaele Cutolo? Fu nel maggio del 1981, attraverso il suo braccio destro (…) Cutolo stava andando a deporre a un processo dove era imputato e accettò di essere intervistato. Quell’incontro fu un vero e proprio duello di comunicazione, senza toni violenti, anzi tra lui e mio padre ci furono solo stoccate di fioretto”.