Giuseppe Molonia torna a Uomini e Donne per un confronto con l'ex Rosanna Siino e annunciare di avere una nuova fidanzata.

Grandi ritorni nello studio di Uomini e Donne durante la puntata in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Con Cristiana Anania e Flavio Ubirti sui troni, pronti a conoscere tutti coloro che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio, in studio, arriverà Giuseppe Molonia, ex cavaliere del trono over che, nella scorsa stagione di Uomini e donne, oltre ad aver sfidato nel ballo Gianni Sperti, ha avuto diverse frequentazioni, compresa quella con Rosanna Siino con cui ha poi lasciato la trasmissione.

Giuseppe, di origini siciliane ma che vive a Roma dove lavora come fisioterapista e osteopata, papà di 3 figli, aveva trovato in Rosanna la persona con cui costruire una storia. Nel corso dell’estate, però, tutto è precipitato. Rosanna e Giuseppe, infatti, si sono lasciati e a Uomini e Donne si confrontano per l’ultima volta.

Giuseppe Molonia e il confronto con Rosanna Siino a Uomini e Donne

Giuseppe Molonia e Rosanna Siino si ritrovano al centro dello studio di Uomini e donne per raccontare la fine della loro storia d’amore. Gianni Sperti chiede ad entrambi quando si siano visti per l’ultima volta e di fronte alla non risposta di entrambi li manda a quel paese. Giuseppe, poi, svela di avere una nuova fidanzata e Rosanna si lascia andare ad una rivelazione parlando di un gesto fatto da Giuseppe per lei e di cui la fidanzata non sa nulla.

Tra Giuseppe e Rosanna, così, tutto finisce dove è cominciato. La dama, poi, decide di restare in trasmissione per rimettersi sentimentalmente in gioco subito mentre Giuseppe saluta tutti e lascia il programma per vivere la storia con la fidanzata conosciuta lontano dalle telecamere.

