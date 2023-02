Chi è Giuseppe Oricci, marito di Emanuela Folliero/ Il matrimonio per pochi intimi

Emanuela Folliero e Giuseppe Oricci: “Mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli…”

Emanuela Folliero è nota al pubblico televisivo per diverse collaborazioni di spicco, dagli spot pubblicitari passando per diverse partecipazioni per fiction e pellicole dedicate al piccolo schermo. Non molti però sono a conoscenza di alcuni dettagli legati alla sua attualità sentimentale, culminata dal matrimonio con Giuseppe Oricci, risalente allo scorso 2018. A 5 anni dal quel lieto evento la coppia è più affiatata che mai nonostante le informazioni siano protette da una discreta privacy da parte di entrambi.

Giuseppe Oricci, marito di Emanuela Folliero, è infatti sconosciuto al pubblico televisivo data la sua professione lontana dalla luce dei riflettori. L’uomo è infatti un noto imprenditore italiano, molto attento alla propria privacy e poco attivo sui social. I due si sono conosciuti ben 10 anni prima del matrimonio avvenuto nel 2018 ed entrambi hanno un figlio avuto dalle rispettive relazioni precedenti. Un breve accenno alla serenità del rapporto arrivò proprio da Emanuela Folliero in un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque. Parlando del matrimonio, l’attrice aveva affermato: “Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose, una vera gioia!”.

Il matrimonio intimo tra Emanuela Folliero e Giuseppe Oricci

Emanuela Folliero e Giuseppe Oricci, dopo il matrimonio avvenuto nel 2018, viaggiano dunque su binari felici ma la volontà di tenersi alla larga dai gossip e dalle speculazioni del mondo dello spettacolo è particolarmente forte. A dimostrarlo, anche la tipologia di cerimonia nuziale che li ha portati a coronare il loro sogno d’amore. Entrambi hanno infatti deciso di impedire l’ingresso delle telecamere lasciando che quel momento fosse un’esclusiva per gli affetti più cari.

Il matrimonio tra Emanuela Folliero e Giuseppe Oricci, svoltosi nel 2018, è stato infatti condiviso unicamente con alcuni amici e parenti. La privatezza della cerimonia nuziale testimonia quando l’amore sia vero e profondo, al punto da volerlo proteggere da occhi indiscreti e possibili speculazioni. Non a caso, anche sui social sono rare le occasioni in cui Emanuela Folliero sceglie di condividere qualcosa che ritragga anche il marito, Giuseppe Oricci, ma non per questo l’amore sembra in discussione dopo 5 anni di unione.

