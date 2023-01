Giuseppe “Pino” Oricci, marito di Emanuela Folliero/ Il figlio: “Vi sposate o no?”

Chi è Giuseppe Oricci e com’è nata la storia d’amore con Emanuela Folliero?

Giuseppe “Pino” Oricci è il marito della conduttrice televisiva Emanuela Folliero; 62 anni e di origine torinese, Giuseppe, che ha 6 anni in più della conduttrice, è il suo grande amore. Dopo aver avuto relazioni importanti con Stefano D’Orazio (cantante dei Pooh) e l’imprenditore Enrico Mellano (da cui ha avuto un figlio), Emanuela Folliero si è perdutamente innamorata di Giuseppe e ad oggi i due sono ancora una coppia molto salda. Giuseppe Oricci è un imprenditore e anche lui, come la Folliero, aveva avuto un figlio dalla sua precedente relazione: Alessandro.

Amici 22: Gianmarco Petrelli e Megan Ria in crisi/ "Io freddo? Per te non esisto…"

La storia d’amore tra Giuseppe ed Emanuela è nata nel 2009, i due hanno vissuto per 10 anni in case vicine e poi dopo essere andati a convivere, hanno deciso di sposarsi. A “Chi”, Emanuela Folliero aveva raccontato: “Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse… Avrò un super vestito, ovviamente scollato. Quando l’ho conosciuto ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”.

Perchè Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti/ "Vorrei fare altro, ma chissà…"

Il matrimonio di Giuseppe Oricci ed Emanuela Folliero

Dopo 10 anni di relazione, Giuseppe Oricci ed Emanuela Folliero, nel 2018, sono convolati a nozze. In quell’anno, poco dopo il matrimonio, la conduttrice televisiva era stata intervistata a Verissimo e li aveva dichiarato: “Ci avevano invitati in un posto e a telefono mi avevano detto: ‘E’ invitata lei e suo marito’ e io ho risposto: ‘Chi?’. Mi fa un certo effetto perché prima quando dicevano ‘Sua moglie’ io dicevo di no, nessuna moglie. Adesso invece fa un certo effetto. E’ diverso, non pensavo lo fosse perché in fondo sono tanti anni che stiamo insieme. Abbiamo fatto tutto come i giovani, prima la convivenza, poi ci siamo sposati, perché in fondo l’amore non ha tempo, non ha età”.

Claudia Gerini, la lite con Tommaso Zorzi a Boomerissima/ "Non parlare con me…"

Quando Emanuela ha conosciuto Giuseppe Oricci, suo figlio Andrea aveva solo 13 mesi e dopo 10 anni l’ha accompagnata all’altare. Emanuela ha raccontato che dopo anni di relazione, suo figlio Andrea le diceva sempre: “Ma allora vi sposate o no?” e a spronarla erano anche sua madre e la suocera. Emanuela a Verissimo ha anche raccontato che prima del matrimonio aveva ricevuto dei segnali particolari che lei aveva associato a segnali da persone a lei care che non c’erano più e che le facevano capire che doveva sposarsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA