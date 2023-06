Chi è Giuseppina Ricci, futura moglie di Italo Bocchino/ Il matrimonio il 10 giugno

Italo Bocchino, tra due giorni il “grande passo” con Giuseppina Ricci

Spesso e volentieri il periodo estivo si presta ad essere fertile dal punto di vista dei sogni nuziali, sia dal punto di vista della programmazione che dell’effettiva celebrazione. L’ultimo che sembra essere “ad un passo dal grande passo” pare sia Italo Bocchino; ex parlamentare e oggi stimato opinionista televisivo nell’ambito di talk politici. Ebbene, come riporta il settimanale Oggi, il 55enne tra due giorni avrà un appuntamento importante: il suo matrimonio con Giuseppina Ricci.

Già in passato Italo Bocchino – quando ancora era impegnato nell’attività di parlamentare – è stato più volte al centro di rumor e notizie di gossip. In particolare, furono piuttosto chiacchierate, come riporta il settimanale Oggi, le liaison con Sabina Began e Mara Carfagna. Con entrambe però, come evidente, non c’è stato un seguito felice a dispetto di quello che è l’orizzonte del 55enne accompagnato dalla futura sposa Giuseppina Ricci. L’attuale direttore del Secolo D’Italia è sempre stato molto attento alla propria privacy e anche in questo caso non ha messo in pubblica piazza i dettagli e le informazioni sulla prossima cerimonia nuziale. E’ il settimanale Oggi però ad aggiungere qualche curiosità in riferimento all’identità della sua futura moglie.

Giuseppina Ricci, futura moglie Italo Bocchino: la professione medica e la passione per il violino

Come anticipato, il prossimo 10 giugno si terrà il matrimonio tra Italo Bocchino e Giuseppina Ricci. Sul primo chiaramente le informazioni sono più che note data la sua rilevanza dal punto di vista editoriale e politico. Soprattutto negli ultimi tempi ha innalzato la propria notorietà con diverse ospitate televisive nel merito di talk a sfondo politico e sociale. Diverso è invece il caso di Giuseppina Ricci, sua futura moglie; la 48enne non appartiene né al mondo della politica né a quello della TV.

Giuseppina Ricci, futura moglie di Italo Bocchino, dal punto di vista professionale è uno stimato medico ma che vanta una passione degna di nota; è infatti – come racconta il settimanale Oggi – anche una talentuosa violinista. L’attività della 48enne è rinomata principalmente nell’area di Roma data la disponibilità di uno degli studi di medicina estetica più apprezzati della capitale. Il centro – come riporta il settimanale – sarebbe specializzato nel ringiovanimento naturale del viso. Per quanto riguarda il prossimo matrimonio con Italo Bocchino, non sono presenti ulteriori novità; pare però che tra gli invitati ci saranno anche Ignazio La Russa e Giorgia Meloni.











