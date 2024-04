Chi è Giusy Buscemi, attrice protagonista in ‘Vanina’/ “Il primo incontro con mio marito Jan Michelini…”

Giusy Buscemi, l’incontro con suo marito Jan Michelini ‘grazie’ al cinema

Torna questa sera l’appuntamento con una nuova serie tv targata Mediaset e che già sta appassionando milioni di telespettatori: Vanina – Un vicequestore a Catania. Protagonista della nuova fiction di Canale 5 è Giusy Buscemi, attrice che da diversi anni ha iniziato a calcare i set cinematografici mettendosi in evidenza per grande talento e capacità interpretative. Ovviamente, la maggiore notorietà ha allargato i confini della curiosità degli appassionati, anche in riferimento a dettagli che riguardano gossip e vita privata.

Il percorso professionale di Giusy Buscemi inizia con la vittoria di Miss Italia nel 2012 ma ben presto inizia ad affermarsi con le sue doti nel mondo della recitazione. Sul set l’attrice non ha però solo approfondito e dato seguito alla sua passione per il cinema, ma ha anche conosciuto l’uomo della sua vita e che poco dopo è anche diventato suo marito e padre dei suoi tre figli: Jan Michelini.

Giusy Buscemi: “Quando ho conosciuto mio marito Jan Michelini lui aveva 14 anni più di me”

Jan Michelini – marito di Giusy Buscemi – è un noto regista e come anticipato è stata proprio la passione per il cinema a propiziare il loro incontro. Come racconta il portale Libero, galeotto fu il set de Un passo dal cielo, nel 2014; proprio in quell’occasione l’attrice ha conosciuto la sua dolce metà ma, stando ad un’intervista di Giusy Buscemi riportata da Libero, l’incontro durante le riprese non sancì immediatamente il colpo di fulmine.

“Non è stato un colpo di fulmine, eravamo concentrati su noi stessi e ognuno di noi aveva qualche pregiudizio sull’altro. Io ero diventata da poco Miss Italia, stavo cominciando a disegnare il mio futuro, lui era più grande di me di 14 anni e cercava la donna della vita”. Questo il racconto di Giusy Buscemi – riportato dal portale – a proposito del primo incontro con il marito Jan Michelini. Nonostante la differenza anagrafica, insieme hanno però dato vita ad un’intensa storia d’amore, impreziosita dal matrimonio nel 2017 e dalla nascita dei figli: Caterina, Piero ed Elia. “Ad un certo punto abbiamo scoperto di condividere gli stessi progetti di vita”.

