Gloria Bellicchi è un'ex Miss Italia, moglie dell'attore Giampaolo Morelli. I due sono legati ai due figli, entrambi alle prese con un importante problema.

Gloria Bellicchi è la moglie dell’attore Giampaolo Morelli, ospite nella puntata di Verissimo nel giorno 11 Ottobre 2025. I due si sono conosciuti sul set del film dell’Ispettore Coliandro e da quel momento non si sono più separati. Si parlerà del suo lavoro ma anche della sua vita privata e non potranno non esserci riferimenti alla sua amata Gloria, andiamo a vedere chi è.

Gloria Bellicchi nasce a Parma il 2 Febbraio 1979 anche se cresce (in vicinanza) nella città di Salsomaggiore. Gloria viene eletta Miss Italia a 19 anni e da quel momento entra nel mondo prima della moda e poi successivamente in quello della recitazione. Nel 2000 recita nella sit-com In Crociera, poi oltre alla tv si laurea in Scienze Politiche nel 2006.

La donna ha sposato inizialmente l’avvocato romano Andrea Prosperi ma i due hanno divorziato e nel 2009 ha conosciuto l’attore Giampaolo Morelli, poi diventato l’uomo della sua vita. I due hanno anche due figli, Gianmarco di 12 anni e Pier Maria di 9 anni, una famiglia molto riservata anche se recentemente i due hanno fatto una grande rivelazione.

Gloria Bellicchi e il racconto riguardo i suoi due figli

Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli sono più legati che mai e innamorati ed i due – insieme ai loro famiglia – sono davvero molto uniti. I due in una recente intervista al Messaggero hanno raccontato del problema di entrambi i loro figli, entrambi alle prese con la DSA, il disturbo specifico dell’apprendimento. Loro hanno ereditato questo problema da Giampaolo che lo ha scoperto a 30 anni.

Gloria ha raccontato di questa situazione e ha svelato: “Per Gianmarco abbiamo avuto la Dsa a 6 anni mentre Pier ne aveva 7 e sembrava che leggesse in modo stentato. Ci sono stati comunque dei campanelli d’allarme e bisogna far caso a come il bambino parla e si muove. Vedi che va in confusione e non riesce a fare qualcosa, poi metti insieme i sassolini dalla nascita”.

Entrambi hanno parlato delle difficoltà che si hanno visto le problematiche della scuola moderna e lo stesso Giampolo Morelli ha sottolineato: “Il problema non sono gli insegnanti ma il sistema scuola che non è attrezzato. E’ una gara al voto, crea un campo in cui il cervello di un dislessico non riesce a funzionare”.