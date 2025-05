Gloria Nicoletti, tutto sulla dama del trono over di Uomini e Donne

Gloria Nicoletti è una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne, Tornata in trasmissione nella stagione in corso, Gloria che è mamma di una ragazza ventenne e che vive e lavora a Roma, è uscita con diversi cavalieri senza, tuttavia, riuscire a trovare un uomo con cui dare il via ad una frequentazione continua. La dama è uscita ultimamente con Flavio ma anche con lui non è scattata la scintilla. Proprio nella puntata dell’ultimo confronto con Flavio, Gloria è stata spiazzata dalle parole di Guido, un cavaliere del parterre che sta uscendo con Sabrina Zago.

Uomini e Donne, Margherita e Dennis sono una coppia!/ Come procede la loro storia d’amore

Il cavaliere, in studio, ha spiegato di essere interessato a Gloria, di considerarla una delle donne più belle presenti in trasmissione e di voler uscire con lei. Una dichiarazione che ha lusingato ma anche imbarazzato Gloria conoscendo il forte interesse di Sabrina nei confronti di Guido. Oggi, però, c’è stato il colpo di scena.

Chi sono Sebastiano Mignosa e Cinzia di Uomini e Donne/ Esclusiva in studio: "Ci troviamo molto bene"

Gloria Nicoletti esce con Guido: poi la dichiarazione in studio

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 maggio 2025, Gloria Nicoletti si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Guido. Accanto a Gloria, però, si accomoda anche Sabrina Zago che decide di chiudere definitivamente con Guido mentre Gloria ammette di essere stata piacevolmente colpita dal cavaliere. “Mi piace”, dice in studio la dama decisa a portare avanti la frequentazione.

La dama, tuttavia, assiste anche alla discussione tra Guido e Sabrina che non accetta l’atteggiamento del cavaliere nei suoi confronti. Per Gloria, invece, uscire con Guido è stata una piacevole scoperta. Inizialmente, infatti, la Nicoletti pensava che si sarebbe annoiata e che non avrebbe trovato un bel feeling con lui ma il primo appuntamento ha dimostrato tutto il contrario.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi replica alle critiche di Nadia: "Con me sempre carina"/ "Parlavamo e..."