Tutto su Gloria Nicoletti, dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo Roberto, incontra Lorenzo e Stefano.

Gloria Nicoletti è ormai un volto storico del parterre del trono over di Uomini e Donne. Mamma di una ragazza, romana, Gloria vive e lavora nella Capitale e si è fatta conoscere per il suo carattere forte e determinato ma anche per la sua bellezza. In passato, Gloria ha frequentato Riccardo Guarnieri con cui sembrava potesse nascere una storia ma, chiusa quella frequentazione, Gloria ha preferito lasciare la trasmissione per dedicarsi alla propria vita.

La dama è così tornata nel programma frequentando alcuni cavalieri ma a conquistare totalmente le sue attenzioni, nella scorsa stagione, è stato Guido Ricci con cui ha lasciato la trasmissione. La storia tra i due, tuttavia, è durata davvero pochissimo. Dopo poche settimane, i due si sono lasciati e, all’inizio della stagione in corso, Gloria è tornata ancora una volta nel programma di Maria De Filippi.

Nuove conoscenze per Gloria Nicoletti a Uomini e Donne dopo Roberto

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Roberto e Gloria Nicoletti. Dopo essere uscito prima con Agnese De Pasquale e poi con Rosanna Siino, Roberto ha cominciato a conoscere Gloria con cui sta bene insieme divertendosi anche molto. Tra il cavaliere e la dama, nonostante vada tutto bene, non c’è alcuna esclusiva.

Maria De Filippi annuncia che ci sono due ragazze per Roberto che, però, rifiuta di conoscerle. La conduttrice, poi, spiega che in realtà ci sono due ragazzi per Gloria e in studio arrivano Lorenzo e Stefano con quest’ultimo che spiega di essere sfortunato in amore.

