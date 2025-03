Tutto su Gloria Nicoletti, dama del trono over di Uomini e Donne

Gloria Nicoletti è una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne. All’interno del programma, è uscita con diversi cavalieri tra cui Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza, Armando Incarnato e Diego Tavani anche se la frequentazione più importante è stata quella con Riccardo Guarnieri. Dopo l’addio al cavaliere pugliese, Gloria ha lasciato la trasmissione per poi tornare nel parterre nella stagione di Uomini e Donne attualmente in onda. Gloria è mamma di una ragazza di 20 anni nata da una relazione precedente e risalente a quando lei aveva 20 anni. Mamma e figlia hanno un rapporto meraviglioso come ha più volte sottolineato la dama.

Chi è Damiano Foti, cavaliere di Uomini e donne/ Esce con Morena e Gloria, la Nicoletti sbotta

La Nicoletti vive a Roma dove lavora anche se non è noto quale sia effettivamente il suo lavoro. In passato, Gloria ha lavorato nel mondo dello spettacolo avendo recitato in diverse serie TV, come Le ragazze di Piazza di Spagna, Cuore contro cuore, RIS 2 e RIS 3 Ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui Miss Italia, Uno Mattina, La vita in diretta, Forum, Carramba che sorpresa e Domenica In.

Chi è Sebastiano Mignosa, cavaliere di Uomini e Donne/ Torna in studio dopo anni ed esce con Sabrina

Gloria Nicoletti e la conoscenza con Damiano Foti a Uomini e Donne

Gloria Nicoletti, nella puntata di Uomini e Donne del 24 marzo 2025, torna al centro dello studio per un confronto con Damiano Foti con cui è uscita una volta e con il quale c’è stato anche un bacio. Accanto a Gloria, al centro dello studio, c’è anche Morena Farfante. Tra quest’ultima e il cavaliere c’è stato un bacio ma dopo aver scoperto del bacio tra Damiano e Gloria, Morena ha fatto un passo indietro non rispondendo più alle sue chiamate e ai suoi messaggi.

In studio, Damiano ammette di esserci rimasto male e non nasconde di essere palesemente attratto da Morena con cui ballerebbe volentieri come ammette lui rispondendo ad una domanda di Maria De Filippi. Tale atteggiamento di Damiano scatena la reazione di Gloria. “Chiarisciti pure le idee, se vuoi continuare con me dovrai dimostrarmelo. Ora voglio che sia tu a corteggiare me”, sbotta la Nicoletti.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 24 marzo 2025/ Gianmarco in crisi, Sabrina esce con Sebastiano