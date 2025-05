Chi è Go-Jo, in gara con l’Australia all’Eurovision Song Contest 2025

Go-Jo è il giovane cantautore in gara all’Eurovision Song Contest per l’Australia, che nonostante non faccia parte all’Europa, prende parte alla kermesse musicale. La sua carriera è cominciata da giovanissimo, quando a 13 anni ha ricevuto in regalo la sua prima chitarra e ha cominciato a suonare e a scrivere i primi testi. Solamente più avanti, però, ha lanciato la sua carriera da solista. Dopo aver capito che la musica poteva essere il suo mestiere, si è trasferito a Sydney e ha cominciato ufficialmente il suo percorso nell’industria musicale.

Thomas Spitzer, chi è il marito di Hazel Brugger/ YouTuber e autore di podcast: insieme anche nel lavoro

Fin dagli inizi, Go-Jo ha ottenuto un ottimo successo, ricevendo ad esempio oltre tre milioni di ascolti su Spotify con la cover di “Iris” dei God God Dolls. Ottimo anche il riscontro su TikTok. Tra i suoi singoli di gran successo c’è “Mrs. Hollywood“, arrivato a 60 milioni di streaming digitali. Una carriera ben arrivata, dunque, per il giovane artista Go-Jo. Nel febbraio 2025 è arrivata la notizia che l’emittente radiotelevisiva australiana l’ha selezionato internamente come rappresentante nazionale per l’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea. L’artista australiano parteciperà con il brano “Milkshake Man”.

Chi sono Abor & Tynna con ”Baller” all'Eurovision 2025/ Fratelli austriaci: in gara con la Germania

“Milkshake Man”, testo e significato del brano in gara all’Eurovision Song Contest 2025

Parlando della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025, Go-Jo ha spiegato il senso del brano “The Milkshake Man“, una sorta di inno che ha come scopo quello di invogliare le persone ad essere sé stesse, ma non soltanto. “Spingo le persone ad abbracciare la versione più forte e orgogliosa di sé e non riesco a pensare a un posto migliore per condividere questo messaggio che il palco dell’Eurovision”. L’emozione, per il giovane in gara, è tanta: per questo non vede l’ora che cominci la sua avventura in Svizzera!

Chi è Louane, Francia/ All'Eurovision 2025 con "Maman, il nome d'arte scelto il onore della sorella

Video “Milkshake Man”: la canzone di Go-Jo in gara all’Eurovision Song Contest 2025