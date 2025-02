Goran Bregovic torna a Sanremo 2025 per duettare con i Wedding and Funeral Band insieme al cantante genovese Olly nella serata cover presentando un omaggio a Fabrizio De Andrè con “Il pescatore“. Gli artisti hanno già anticipato che l’arrangiamento della canzone sarà in chiave jam session, ripresa dalla celebre versione con la Pfm e che sarà un momento speciale e molto coinvolgente. Bregovic, compositore nato a Sarajevo è considerato il musicista balcanico più famoso al mondo, soprattutto grazie al suo stile personale che mischia folk, musica sacra e a tratti anche rock, ed è molto amato dal pubblico italiano.

Non è infatti la prima volta che partecipa al Festival come ospite, un evento che ricorda come molto seguito anche nei paesi dell’Europa dell’Est anche durante l’epoca comunista quando le strade si svuotavano per guardare la serata finale. Il maestro ha anche raccontato più volte di avere un rapporto speciale con l’Italia, specialmente con Napoli, dove da ragazzo ha frequentato l’università perchè sua madre voleva che diventasse un professore di filosofia e non apprezzava il fatto che lui volesse dedicarsi alla musica a tempo pieno. Poi però dopo aver pubblicato il primo disco è arrivato il successo e tutto è cambiato.

Goran Bregovic: “La musica è un linguaggio universale può contribuire ad unire i popoli”

Goran Bregovic ha affermato più volte “La musica mi ha salvato la vita” perchè dopo il primo successo ottenuto con la sua band rock a soli 17 anni la fortuna di aver proseguito nella carriera artistica pur abbandonando gli studi è stato un privilegio che molti non possono permettersi. Specialmente per chi come lui proviene da un paese in guerra e con divisioni interne ancora in corso. Ma l’intento delle sue composizioni è stato anche sempre quello di cercare di unire i popoli che sembrano essere culturalmente distanti, come ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo parlando proprio della situazione attuale segnata da numerosi conflitti: “La musica purtroppo non riuscirà a fermare le armi, ma può contribuire alla pace come linguaggio universale”.

Parlando poi di cosa si può fare per cercare di migliorare aveva detto: “Tutti possiamo contribuire a cambiare un po’ il mondo, la vita serve proprio a questo“. A 74 anni Bregovic dice di credere ancora nei sogni, e di avere molte speranze sul fatto che ancora per molto tempo la gente possa ballare e divertirsi con la sua musica, ma soprattutto dice: “Cerco sempre di non fare cose di cui dovermi vergognare“.