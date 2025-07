Gorni Kramer, com’è morto davvero il re dello swing: la moglie Giuseppina e l’amore infinito per le figlie Teresa e Laura

Compositore, direttore d’orchestra e chi più ne ha più ne metta! Gorni Kramer è stato un grandissimo della televisione dell’epoca e per tutta la sua vita si è occupato anche di ricoprire il ruolo di autore italiano nel mondo dello spettacolo. Nato nel 1913 nella provincia di Mantova, vanta un’incredibile carriera con otto album pubblicati nel corso della vita. Tanti pensano ancora oggi che Kramer non fosse italiano, ma Gorni è il suo cognome e Francesco Kramer il suo nome.

Sin da quando era molto piccolo si era approcciato alla musica con grande curiosità. All’epoca tutti lo conoscevano come “Franco“, un bambino “prodigio” capace anche di suonare la fisarmonica, strumento con il quale si esibiva nell’orchestra del papà, anch’egli artista molto talentuoso. Di seguito, Gorni Kramer si è diplomato presso il Conservatorio di Mantova in Contrabbasso e nel corso della sua carriera ha persino sfidato il regime fascista andando a riprodurre jazz, genere che era vietatissimo in dittatura. Di suo pugno alcuni dei pezzi più famosi come Nella Vecchia Fattoria, il successo del Quartetto Cetra e tanto altro, come Buonanotte Bettina e Attanasio Cavallo vanesio.

Gorni Kramer, la morte per attacco cardiaco: cosa si sa sulla sua vita privata

Gorni Kramer sfonda in televisione con il programma Nati per la Musica nell 1954, show con Lelio Luttazzi. Visto il successo viene chiamato anche a Il Musichiere fino al 1960 per poi passare a Quelli della Domenica e diventare protagonista televisivo per tutto il corso degli anni ’70. Gorni è morto il 26 ottobre 1995 a Milano, per un attacco cardiaco, anche se della sua morte si è parlato sempre poco. In realtà, la sua vita privata è sempre stata resa segretissima dall’artista, che ha sempre preferito grande riservatezza sulla sua famiglia. Di lui si sa che si sposò con Giuseppina Ardenghi nel 1936 dalla quale ha avuto due figlie, Laura e Teresa alle quali era molto legato. Non è raro trovare foto di Gorni Kramer e della sua famiglia, che spesso lo accompagnava alle sue esibizioni.