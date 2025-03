Grazia di Michele: perchè ha lasciato Amici?

Grazia Di Michele è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. La cantautrice torna a pochi mesi dalla pubblicazione del suo ultimo singolo dal titolo “Fortuna” che ha pubblicato nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne. Un brano che porta la firma della stessa cantante insieme alla giovane cantautrice Papiro e che racconta il mondo delle donne: un dialogo a distanza tra due donne che cercano di capire cosa le unisce, ma anche cosa le separa. Si tratta di un ritorno a Mediaset per Grazia Di Michele dopo la lunghissima collaborazione con Amici di Maria De Filippi dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto per diverse edizioni.

Intervistata da Fanpage.it ha parlato proprio della fine dell’idillio con Amici precisando: “ci siamo lasciati serenamente, senza avvocati”. Non solo, la cantautrice ha sottolineato: “Non mi sono mai proposta e la redazione non mi ha mai contattato”.

Grazia di Michele, la sua vita dopo Amici: “mai sentito bisogno di un riavvicinamento”

La carriera di Grazia di Michele è proseguita anche dopo la lunga esperienza televisiva ad Amici di Maria De Filippi. “Dopo Amici ho fatto tante cose, ho scritto libri, lavorato in teatro, viaggiato” – ha dichiarato l’interprete precisando come il programma ti tolga tantissimo tempo ed energie. A distanza di anni però nessun rammarico o rimpianto, anzi la Di Michele non ha mai sentito né la nostalgia di tornare né tantomeno il bisogno di un riavvicinamento. “Il momento in cui ho fatto Amici non c’è più” – ha concluso. Parlando proprio di Amici si è espressa sulla vincitrice della scorsa edizione Sarah Toscano che non sembra aver colpito particolarmente la ex professoressa di canto: “non ha molto da dire, è acerba”. Tra i suoi preferiti dello scorso anno però c’era Holden, figlio di Paolo Carta, che ha avuto il suo voto positivo “ha delle carte da giocare”

Amici a parte, Grazia Di Michele continua ad essere impegnata con la sua musica e con la direzione del Festival Effetto Venezia senza contare la pubblicazione del suo ultimo album in cui ha riproposto per l’occasione 50 canzoni d’autore in forma jazz!