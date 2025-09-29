Grazia Kendi è una nuova concorrente del Grande Fratello 2025, ma cosa fa nella sua privata? Ha posato come modella per alcuni brand

Stasera andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura che segna il suo ritorno al reality show perla gioia di quella bolla di utenti che vivono su X perché poi solamente domani mattina, con gli ascolti tv, si scoprirà se era davvero mancata in tv in prima serata oppure no. Intanto il programma ha ufficializzato alcuni concorrenti mantenendo segreto il resto del cast.

Il portale DavideMaggio.it, però, ha da poco anticipato la presenza di Grazia Kendi, una giovane che è pronta a varcare la soglia della porta rossa al fine di vivere nella casa più spiata d’Italia con altri sconosciuti. Ma si sa qualcosa in più su questa ragazza? Le informazioni si possono trarre dal suo profilo social (qui) dove appare parecchio attiva come la maggior parte delle nuove generazioni.

Grazia Kendi del Grande Fratello 2025 cosa fa? Modella per alcuni brand di moda

Cosa fa nella vita Grazia Kendi, che farà parte del cast del Grande Fratello 2025? Quello che si può sapere è che ha posato come modella per delle campagne promozionali di alcuni brand di moda. Non si sa se attualmente studi all’università o meno, se ha dei sogni nel cassetto o progetti per il futuro, neanche cosa voglia fare da grande. D’altronde ha solo 25 anni quindi può decidere con calma come rispondere alle domande della vita. Per quanto riguarda la vita privata, non c’è traccia di un fidanzato, almeno sui social.

Come si può leggere sul portale sopracitato, uno dei mantra della ragazza sembrerebbe essere questo: “Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera”. Insomma, il pubblico può aspettarsi una ragazza con un bel carattere che saprà creare delle dinamiche con gli altri concorrenti.