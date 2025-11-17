Chi è Grazia Kendi? Concorrente del Grande Fratello che si è detta innamorata di Mattia Scudieri

Nuova puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, che si avvicina sempre di più al gran finale, anche se gli ascolti non sono stati di certo positivi. Per cercare di tirare un po’ di spettatori dalla loro parte stasera si parlerà di Mattia Scudieri, della sua fidanzata Carlotta e di Grazia Kendi, che non ha nascosto ad alcuni inquilini il suo interesse sentimentale nei confronti del ragazzo.

Ma chi è la concorrente del reality show di casa Mediaset? Scopriamolo subito: è nata il 21 maggio 2000 ed è cresciuta tra la Lombardia e la Toscana per poi stabilirsi all’Argentario. Quando aveva circa dieci anni il suo mondo è crollato per via della separazione dai suoi genitori. Il legame con il padre non è affatto semplice mentre quello con la madre è invidiabile. la una vera confidente è la sorella minore.

Grazia Kendi incontrerà Carlotta (fidanzata di Mattia): cosa succederà al GF?

Grazia Kendi si è sempre adattata per quanto riguarda la sfera professionale accettando lavori stagionali pur di mantenersi. Come professione ora lavora in un lido dove si occupa di eventi e feste. Mare, musica, contatto con il pubblico, insomma, è una ragazza dinamica che non ha paura di mettersi in gioco. Secondo un esperto di gossip avrebbe avuto un flirt con un ex di Temptation Island.

Stasera Mattia Scudieri incontrerà la sua fidanzata Carlotta, ma quest’ultima avrà modo di confrontarsi anche con la concorrente citata poc’anzi. Ci sarà uno scontro accesso oppure no? Intanto nei giorni scorsi la ragazza ha confidato di essersi innamorata del coinquilino e che nonostante sia un amore a senso unico a lei va bene lo stesso perché le interessano le buone sensazioni che sta provando.

