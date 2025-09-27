Beppe Convertini dedica Ballando con le stelle alla madre: "E' un regalo che le faccio"

Beppe Convertini si appresta a scendere in pista a Ballando con le stelle, il noto conduttore Rai sarà tra i protagonisti della nuova edizione del dancing show del primo canale. Come noto, Beppe Convertini ha deciso di dedicare questa speciale avventura alla madre, alla quale è sempre rimasto molto legato negli anni. Più volte nel corso degli anni il presentatore ha parlato dello speciale legame con la donna, ammettendo quanto fosse forte la loro stretta. Beppe Convertini ha rivelato in una speciale occasione come il momento dei saluti fosse sempre molto toccante tra loro:

“Da questo balcone mia madre mi saluta tutte le volte che parto.. sono ormai quasi 34 anni da quella prima volta e lei si commuove e mi fa commuovere… è l’immagine che porto nel cuore da sempre, ma oggi ho voluto farla ridere… tanto torno presto a casa mamma!” le parole del conduttore che ha raccontato così uno dei loro momenti più teneri.

Beppe Convertini dedica Ballando con le stelle alla madre Grazia

E’ proprio alla donna della sua vita che Beppe Convertini ha deciso di dedicare l’esperienza in pista nel dancing show di Rai1. Il conduttore ha raccontato quanto fosse emozionato prima di scendere sulla pista da ballo più famosa d’Italia e di voler dedicare alla tanto amata mamma questa occasione.

“Ho deciso di accettare pensando a mia madre, voglio farle questo regalo” ha spiegato Beppe Convertini in una intervista concessa in queste ore tra le colonne de Il Giornale. Un momento speciale al quale sicuramente il conduttore della tv di stato farà riferimento anche durante la puntata iniziale.

