Chi è davvero Greg Moore, chitarrista e parte del grande gruppo Earth, Wind & Fire, gruppo che parteciperà al Suzuki Juke Box - La Notte delle Hit

Greg Moore con gli Earth, Wind & Fire: una piccola grande leggenda

Il noto chitarrista Greg Moore, o meglio Gregory Moore, prenderà parte insieme agli Earth, Wind & Fire al Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit, evento che andrà in scena in prima serata venerdi 19 Settembre e c’è grande curiosità per vedere queste, possiamo definirle leggende del passato, all’opera.

Negli anni Greg Moore ha lavorato come chitarrista di grande leggende del presente e del passato, basti pensare a Stevie Wonder, Michael Jackson, Maxwell, Patti La Belle, oltre a Whitney Houston e poi tanti altri ed ora è ormai diventato un membro fisso del gruppo Earth, Wind & Fire, gruppo con il quale collabora in maniera più o meno fissa dal 2002.

Moore ha preso parte a grandi opere musicali, basti pensare all’album di Kendrick Lamar ‘To Pimp a Butterfly’ o anche l’album Let’s Do It di Roy Ayers e una serie di collaborazioni che lo hanno esaltato sul panorama internazionale e americano. Ora c’è curiosità per vederlo nuovamente all’opera e lo vedremo in prima serata all’evento Rai.