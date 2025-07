Nelle ultime ore i fan di Benjamin Mascolo sono in clima di festa dopo il lieto annuncio del cantante: sui social, ha raccontato di come sua moglie Greta Cuoghi sia incinta e dunque prossima a dare alla luce il loro primo figlio. Toccanti le immagini del pancione e di loro abbracciati; simbolo inequivocabile di gioia e amore condivisi e che con la futura nascita raggiungono uno step ulteriore. Ovviamente sono arrivati fiumi di commenti da parte dei fan del cantante, decisamente presi alla sprovvista dalla notizia dato che da sempre la coppia ha sempre preferito muoversi con discrezione e riservatezza per ciò che riguarda la loro vita privata.

Benjamin Mascolo, la moglie Greta Cuoghi è incinta! Il dolce annuncio sui social/ "È il sogno più grande"

Greta Cuoghi, moglie di Benjamin Mascolo: dal matrimonio riservato al lieto annuncio della gravidanza

Ma cosa sappiamo sulla moglie di Benjamin Mascolo che, come da notizia di oggi, è in dolce attesa? Poche sono le informazioni reperibili sul conto di Greta Cuoghi che come raccontato in passato dal cantante non appartiene al mondo dello spettacolo e ama la riservatezza. D’altronde, anche le nozze risalenti allo scorso 2023 si sono tenute in grande segreto evitando riflettori e ondate mediatiche. “Non appartiene al mondo dello spettacolo, ha dei valori simili ai miei ed è anche lei di Modena”, raccontava Mascolo a One More Time a proposito di sua moglie Greta Cuoghi.

Greta Cuoghi, moglie di Benji: "Mi ha amato quando stavo nel mio peggio"/ "Con lei sono migliore"

Proprio quei valori in comune, l’intelligenza ed evidentemente il sentimento reciproco, portarono Benjamin Mascolo ad asserire con ferma convinzione: “Voglio sposarla, è la ragazza che amo ed è una relazione seria”. Come si dice in questi casi: detto, fatto! Due anni fa sono arrivate le nozze, oggi la moglie Greta Cuoghi è prossima a dare alla luce il primo figlio della coppia.