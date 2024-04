Chi è Greta Zuccarello, concorrente de L’Isola dei famosi 2024/ “Grazie al ballo ho realizzato un sogno”

Greta Zuccarello, la ballerina approda nel cast de L’Isola dei famosi: la carriera

Greta Zuccarello sarà una delle concorrenti de L’Isola dei famosi 2024. La celebre ballerina sarà nel cast del reality condotto da Vladimir Luxuria. Nata a Treviso, in Veneto, nel 1996, Greta Zuccarello è una ballerina professionista e nel corso della propria carriera tra le varie esperienze è stata testimonial di Victoria’s Secret. A 16 anni ha fatto il suo ingresso alla San Francisco Ballet School e successivamente si è trasferita Oltreoceano, a New York.

JANNIK SINNER/ Nessuno lo avrebbe immaginato: e ora è tutto pronto per una rivalità decennale con Alcaraz

Sul suo passato Greta Zuccarello ha raccontato: “A 17 anni ho preso il visto da studente, ho lavorato sodo per completare il mio percorso di formazione e, non appena diplomata, mi hanno presa. Essere principal dancer di una famosa compagnia newyorkese di danza mi sembrava una sorta di sogno irrealizzabile fino a qualche anno fa“. Dopo essere rientrata in Italia la Zuccarello si è detta pronta a vivere nuove avventure, dicendosi certa: “L’Italia potrebbe essere perfetta perché tutti i teatri che ci sono rappresentano dei veri e propri gioielli. Trasudano storie e volti, sono stati immaginati per davvero e non, come accade qui in America, tirati su ex novo. Di recente la Zuccarello ha trovato la sua strada in tv. Nel corso dell’ultima stagione televisiva ha preso parte nel corpo di ballo di Tale e Quale Show su Rai1 e soprattutto di Ciao Darwin su Canale5 dove ha lavorato a stretto contatto con Sonia Bruganelli, che ritroverà ora nella veste di opinionista a L’Isola dei famosi 2024.

Marco Pantani, famiglia contro l'archiviazione dell'inchiesta/ "Ascoltino nuovi medici e facciano confronti"

Greta Zuccarello è fidanzata con il nuotatore Luca Dotto

Oltre alla carriera, per la incantevole Greta Zuccarello c’è spazio anche per l’amore. La giovane ballerina che da stasera vedremo nel cast de L’Isola dei famosi è fidanzata con il nuotatore Luca Dotto. La showgirl aggiorna spesso il suo profilo Instagram, ma raramente posta insieme al compagno, che in passato è stato legato sentimentalmente a Rossella Fiammingo. La Zuccarello e Dotto, infatti, preferiscono vivere la loro storia al riparo dai riflettori.

Tornando invece alla sua grande passione per la danza, che Greta ha trasformato in un lavoro con grande successo e sacrifici, la ballerina ha sempre parlato moltissimo e con entusiasmo: “Sin da bambina mi è sempre piaciuto muovermi, così ho iniziato con la ginnastica a livello agonistico dai 5 ai 10 anni. Però, quando mi sono avvicinata alla danza, non ho più smesso. Partecipando ai concorsi, ho vinto una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet di Firenze dove sono poi rimasta dai 14 ai 17 anni per completare la mia formazione di classico e contemporaneo” ha ammesso la concorrente de L’Isola dei famosi 2024 Greta Zuccarello.

Marko sospeso da Red Bull dopo il caso Horner?/ Verstappen minaccia: "La mia decisione dipenderà da questo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA