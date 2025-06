A colpi di rime e talento si è preso la scena rap e, dopo anni di attività, è senza dubbio tra i volti più rappresentativi della scena italiana. Per Guè Pequeno l’underground non ha segreti; dal 2005 – data del suo primo EP – ha avuto modo di collezionare fiumi di collaborazioni costruendo ulteriormente la sua personale personalità e caratura artistica. Storica la sua permanenza nei Club Dogo, trio iconico della scena rap; dal 2011 si afferma anche come solista sfornando numerosi successi destinati a scalare le hit parade. Non a caso, ‘Bravo ragazzo’ – tra gli album più rappresentativi – seppur pubblicato oltre 10 anni prima ha raggiunto nel 2021 un nuovo traguardo: il doppio disco di platino.

Lo scorso inverno Guè Pequeno ha momentaneamente accantonato la scena underground per mettersi in evidenza in una vetrina che, qualche anno fa, era tabù per artisti appartenenti al suo mondo artistico: Sanremo 2025. Sul palco dell’Ariston con Shablo, Joshua e Tormento – sulle note de ‘La mia parola’ – ha dimostrato come il genere di appartenenza non possa più essere un limite dal punto di vista della risonanza.

Guè Pequeno, fama e vita privata su due binari separati

L’esperienza sanremese ha forse riacceso i riflettori anche su alcune curiosità parallele riguardanti Guè Pequeno: la sua vita sentimentale. Il rapper ha una fidanzata? La domanda attira gli appassionati di gossip che però rimbalzano contro i muri innalzati dall’artista che non ha mai amato i fari mediatici in riferimento alle sue dinamiche sentimentali. Per diversi mesi sono andati avanti i rumor a proposito di una presunta liaison con Vera Gemma ma, soprattutto quest’ultima, ha spiegato come si trattasse unicamente di una grande amicizia.

Tra le liaison note di Guè Pequeno spicca l’ex compagna Yusmary Ruano; in linea con quanto sottolineato in precedenza, la loro storia sfuggì ai riflettori per diverso tempo finché non emerse la notizia della lieta notizia: una figlia in arrivo. La piccola Celine nasce nel 2021 ma qualche anno più tardi i due hanno poi deciso di prendere strade diverse. A oggi, nessuna traccia di una possibile nuova fidanzata o compagna di Guè Pequeno.