Guendalina, figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli, si racconta a La Volta Buona tra famiglia e percorso professionale.

Il binario tra carriera e famiglia in alcuni casi può essere unico, in altri no; che sia per propria scelta o per fattori contingenti, spicca il racconto di Guendalina a La Volta Buona – figlia di Johnny Dorelli e Gloria Guida – che sottolinea come la mamma abbia appunto scelto liberamente di mettere da parte un po’ della sua carriera professionale per dedicarsi anima e corpo al suo percorso di crescita. Una decisione che Guendalina non ha fatto sua, anzi, ha sottolineato come con sua figlia di 14 anni l’approccio sia stato diverso.

“Io non farei come mamma, lei ha rinunciato a tanto per dedicarsi a me ma io non so se farei la stessa cosa…”, queste le parole di Guendalina – figlia di Gloria Guida – nel salotto di Caterina Balivo. La donna ha ovviamente sottolineato l’importanza di quella vicinanza, quanto sia stato fondamentale non avvertire le assenze della madre che con dedizione si è dedicata alla sua crescita. Al contempo, proietta il discorso su di sé: “Sono abituata a lavorare da sempre e l’idea di sacrificare troppo la mia vita professionale per mia figlia non mi coinvolge del tutto…”.

Guendalina, figlia di Gloria Guida a La Volta Buona: “Sono stata una mamma presente ma non rinuncio alla carriera”

Ovviamente Guendalina Dorelli – ospite a La Volta Buona – non è mancata nel suo ruolo di madre e ci tiene a sottolinearlo; nei momenti cruciali del percorso di crescita di sua figlia – oggi 14enne – è stata una presenza costante. Ovviamente la figlia di Gloria Guida sottolinea però come al contempo, rispetto alla quotidianità, cerca piuttosto di bilanciare i due mondi piuttosto che separarli. “Mia figlia me la sono goduta quando era piccola; poi per ti rendi conto che si possono fare entrambe le cose, dedicarsi alla famiglia e coltivare la propria professione”.