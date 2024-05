Chi è Guglielmo Vicario, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Lei: “E’ un bravo ragazzo, ma…”

Antonella Fiordelisi, dopo l’esperienza al GF Vip, è stata spesso al centro dell’interesse mediatico in ottica gossip e cronaca rosa. Attualmente è impegnata con l’esperienza a Pechino Express 2024 e sicuramente qualcuno, vedendola primeggiare, avrà avuto la curiosità di ‘investigare’ sulle recenti novità a tinte rosa che la riguardano. Stando alle sue ultime dichiarazioni, la giovane sarebbe single dopo aver concluso la relazione con l’ex fidanzato Guglielmo Vicario.

Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato?/ Le ultime novità dopo la rottura con Guglielmo Vicario

Ma chi è Guglielmo Vicario, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi? Gli appassionati di sport e in particolare di calcio lo conoscono sicuramente piuttosto bene. Stiamo parlando di uno dei portieri più promettenti del panorama italiano; ‘esploso’ all’Empoli nella passata stagione e arrivato al grande passo durante la sessione di mercato estiva che lo ha portato verso Londra, sponda Tottenham. In Premier League ha confermato le sue ottime doti, imponendosi come fiore all’occhiello per la difesa dei pali anche in ottica nazionale.

Antonella Fiordelisi e i motivi della rottura con l’ex fidanzato Guglielmo Vicario: “Nessun tradimento…”

Tornando alle curiosità di gossip, è stata proprio Antonella Fiordelisi – in un’intervista recente per il settimanale Chi – a confermare la liaison con l’ex fidanzato Guglielmo Vicario oltre ad accennare ai motivi che hanno sancito la rottura. “E’ un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti”.

Antonella Fiordelisi – dopo aver parlato degli ottimi rapporti vigenti con l’ex fidanzato Guglielmo Vicario – ha voluto anche smentire le voci di un presunto tradimento alla base della loro rottura. “Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta alla settimana”. L’ex volto del GF Vip ha poi spiegato: “Quando sono partita per Pechino Express 2024 lui aveva cominciato a scrivermi ma non gli avevo risposto… Mi ha corteggiata, mi ha detto: ‘Vieni a trovarmi’. Ho cercato di mantenere la storia riservata ma a Capodanno siamo stati insieme e sono uscite delle foto su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi”.

