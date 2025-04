Tutto su Guido, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Barba e capelli brizzolati, aspetto curato e fascino che non passa inosservato. Si presenta così Guido, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che, dopo poche settimane dal suo arrivo in trasmissione, ha fatto colpo su Sabrina Zago che, chiusa definitivamente la conoscenza con Giuseppe da cui ha ricevuto una cocente delusione, ha scelto di lasciarsi andare subito. Di Guido che è papà di tre figli non si sa molto altro se non che sta cercando una donna con cui costruire una storia.

Con Sabrina, durante il primo appuntamento, è subito scattata la scintilla. Tra il cavaliere e la dama ci sono stati dei baci al punto che Sabrina non ha nascosto il proprio entusiasmo per questa nuova conoscenza dicendosi anche pronta a lasciare la trasmissione con lui. Chi, invece, non sembra ancora credere a guido è sicuramente Tina Cipollari.

Guido di Uomini e donne: ecco perché non convince Tina Cipollari

Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, 22 aprile 2025, Guido e Sabrina Zago tornano al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli della loro frequentazione. La dama e il cavaliere sono usciti nuovamente insieme. Tra i due ci sono stati dei baci ma non è successo altro per alcuni blocchi che hanno entrambi. Il racconto in studio, tuttavia, non convince Tina Cipollari.

La bionda opinionista ribadisce di non credere all’interesse di Guido che, a detta di Tina, sarebbe alla ricerca di visibilità. La Cipollari non si trattiene e rivolge critiche sia a Guido, ma anche a Sabrina esortando quest’ultima a non fidarsi e a chiudere subito la frequentazione. Guido, da parte sua, respinge le accuse di Tina ribadendo di essere interessato a Sabrina ma di non essere pronto per lasciare la trasmissione con lei.

