Tutto su Guido, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne c’è anche Guido, un signore di bell’aspetto, con barba e capelli brizzolati che il pubblico sta conoscendo per la sua frequentazione con Sabrina Zago. La dama del trono over che, nelle ultime settimane è stata la protagonista di accese discussioni con Giuseppe con cui, oggi, la frequentazione è finita, ha deciso di voltare pagina e conoscere nuovi cavalieri. Tra questi c’è anche Guido di cui, tuttavia, non ci sono molte informazioni. Ad oggi, infatti, non si sa se sia mai stato sposato e se abbia figli. Inoltre, non si conosce neanche la sua professione.

Quel che è certo è che il cavaliere, con il cuore libero, ha deciso di mettersi in gioco e provare a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne dove sono nati tanti amori. L’avventura di Guido nel parterre del trono over è appena iniziata: Sabrina sarà la donna che sta cercando?

Guido e Sabrina: bacio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e donne dell’8 aprile 2025, Guido e Sabrina si accomodano al centro dello studio per un confronto e per raccontare i dettagli del loro appuntamento. “C’è stato un bacio”, raccontano il cavaliere e la dama che appare entusiasta della nuova conoscenza. “Poi c’è stato un altro bacio, e poi un altro”, dice ancora la dama con il sorriso.

Stesso entusiasmo anche da parte di Guido che conferma la volontà di continuare a conoscere Sabrina che appare decisamente disposta a voltare definitivamente pagina. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la frequentazione tra Guido e Sabrina continuerà anche nelle prossime puntate con Tina Cipollari che inviterà Sabrina a troncare non fidandosi del cavaliere.