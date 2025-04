Tutto su Guido, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Guido, un signore di bell’aspetto, è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Papà di tre figli, con capelli corti e barba brizzolata, il cavaliere ha conquistato le attenzioni di Sabrina Zago che, nonostante la delusione recente vissuta con Giuseppe, ha deciso di rimettersi in gioco cominciando ad uscire con Guido. Dopo essersi trovata bene durante il primo appuntamento, Sabrina ha deciso di portare avanti la frequentazione. Un interesse quello di Sabrina, ricambiato il quale non nasconde di stare bene e di voler portare avanti la conoscenza.

Tuttavia, a domanda diretta di Gianni Sperti che ha chiesto se siano pronti a vivere la relazione fuori dallo studio, la risposta è stata diversa. Se Sabrina, infatti, sarebbe pronta a lasciare subito la trasmissione di Maria De Filippi, Guido non è dello stesso parere.

Guido e Sabrina tra sponsorizzazioni ed esclusiva: polemica a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 aprile 2025, Guido e Sabrina tornano ad accomodarsi al centro dello studio durante il quale la dama racconta di non essere più uscita con Guido perché lui non è andato a prenderla e lei ha rinunciato a vederla non guidando di notte. La confessione di Sabrina scatena una prima polemica in studio, ma Guido giustifica il proprio atteggiamento.

Il cavaliere, inoltre, spiega che avrebbe voluto portare Sabrina a cena in un ristorante del suo amico e nasce una nuova polemica. Tina Cipollari, infatti, accusa il cavaliere di voler continuare ad uscire con Sabrina per sfruttare la sua popolarità per sponsorizzare delle attività. Tina, poi, attacca la dama perché, nonostante tutto, è pronta a concedere l’esclusiva a Guido che, tuttavia, non sembra della stessa idea.