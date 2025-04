Guido Maria Brera è il marito della conduttrice televisiva Caterina Balivo, donna che sarà ospite lunedi 14 Aprile 2025 nella trasmissione Rai Obbligo o Verità. La donna racconterà alcuni aspetti inediti della sua carriera ma nel corso del gioco condotto da Alessia Marcuzzi non potranno mancare parole sul suo amato marito, ma andiamo a vedere chi è.

Guido Maria Brera nasce a Roma il 27 Agosto 1969, suo padre era un impiegato di banca mentre sua madre era invece una casalinga. L’uomo si laurea all’Università La Sapienza e poi si trasferisce prima a Milano e poi a Londra, la sua carriera inizia nel 1994 dove lavora all’interno del Gruppo Fineco. Ma questo sarà solo l’inizio.

Guido crea a soli 30 anni il Gruppo Kairos, a cui è legato come co-fondatore. Si occupa delle banche e del privato, e lui ha raccontato in qualche intervista di come abbia deciso di fondare Kairos insieme ai suoi amici e colleghi storici Paolo Basilico e Roberto Condulmari che hanno contribuito alla sua crescita.

Guido Maria Brera, la scrittura e la relazione passat con Serena Autieri

In passato Guido Maria Brera ha svelato di aver avuto una brevissima storia con Serena Autieri e lui ne parlò a Vanity Fair: “Con Serena è stato solo un flirt, non mi innamoro facilmente e noto subito i difetti di una donna, o Caterina non ha difetti o è stata brava a nasconderli”, scherza l’uomo con il sorriso.

Guido ha raccontato che con Caterina è stato un colpo di fulmine e lui la vide per la prima volta in una foto di un’amica. Poi Guido ha raccontato: “Le scrissi una lettera e chiesi a Lamberto Sposini, un amico comune, di fargliela recapitare. Lei mi lesse e parlammo a telefono per ore”, cosi è nata la loro storia d’amore ed i due figli Guido Alberto e Cora.

Guido Alberto ha 13 anni mentre Cora ne ha 8 e Guido ha raccontato che è Caterina ad occuparsene ed educarli quasi esclusivamente. Non ci sono conferme ma i due nel periodo del lockdown hanno vissuto giorni di crisi, causa anche la relazione a distanza, ma successivamente le cose sono migliorate ed i due si amano più che mai.