Tutto su Guido Ricci, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che continua ad avere dubbi sulla dama Federica.

Tra i cavalieri più eleganti del trono over di Uomini e Donne c’è Guido Ricci che ha partecipato per la prima volta alla trasmissione nella scorsa stagione iniziando una conoscenza con Sabrina Zago per poi lasciare il programma con Gloria Nicoletti con cui, però, la storia non è continuata lontano dai riflettori. Tornato nel programma per un confronto con la stessa Gloria, Guido ha poi scelto di restare mettendosi subito in gioco. Padre di tre figli, Guido guida un’azienda familiare come ha raccontato lui stesso in studio non rinunciando, tuttavia, alla propria privacy.

In questa stagione di Uomini e Donne ha cominciato ad uscire con Federica C., un’altra, nuova dama della trasmissione. Appuntamento dopo appuntamento, l’interesse tra i due è cresciuto e, più volte, al centro dello studio, hanno raccontato di non avere problemi fino a quando un’incomprensione ha scatenato una piccola crisi.,

Guido Ricci: dalla rottura alla crisi con Federica C. a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 5 novembre 2025, Guido Ricci e Federica C. tornano al centro dello studio. Nonostante l’intenzione del cavaliere di chiudere, Federica ha scelto di non gettare la spugna al punto da aver anche rinunciato ad uscire a cena con Alessio Pili Stella. Se la dama non nasconde il proprio interesse nei confronti del cavaliere ammettendo di non avere la testa per conoscere altre persone, Guido sembra ancora avere dei dubbi.

A non condividere l’atteggiamento di Guido è Alessio Pili Stella che non perde occasione per puntare il dito contro il cavaliere accusandolo di essere interessato solo alla sedia rossa ma non a Federica con cui, nelle prossime puntate, Guido lascerà il programma come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

