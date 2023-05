Chi è Gustaph, Belgio/ All’Eurovision 2023 con Il brano “Because of you”, un’ode alla comunità LGBTQ+

Tra i tanti artisti in gara all’Eurovision 2023 ci sarà anche Gustaph, che rappresenterà il Belgio. Non nuovo all’Eurovision, il principe del pop Gustaph ha contribuito ai cori per due precedenti voci belghe: Hooverphonic nel 2021 e Senek nel 2018. Gustaph si esibirà sul palco dell’Eurovision 2023 con il brano “Weil für dich” (Because of You).

Gustaph, chi è il cantante in gara per il Belgio ad Eurovision 2023

Gustaph fa musica da oltre 20 anni e ha firmato il suo primo contratto discografico quando aveva 18 anni. È entrato in classifica con il suo primo singolo e ha vinto il Belgian Radio 2 Zomerhit Award, che lo ha reso il miglior debutto dell’anno. L’artista è stato spinto in una direzione che non gli si addiceva, ed incoraggiato a rimanere in silenzio sulla sua sessualità. Gustaph si è così allontanato dal pop, ma ha continuato a studiare, fare musica e fare tournée con le Pointer Sisters. Successivamente, in un’acclamata collaborazione con il leggendario progetto di musica dance Hercules & Love Affair, Gustaph ha ottenuto il meritato plauso per il suo canto impressionante. Le telecamere tornano su Gustav, che si prepara a guidare il Belgio all’Eurovision Song Contest con “Weil für dich”.

In una recente intervista, l’artista dice che sta molto bene. Ha detto che in tenera età, quando ancora si faceva chiamare Stéphane, la sua carriera di pop star belga non è andata bene. Crescendo, voleva farsi un nome e ricominciare da zero: ecco perché ha scelto il nome Gustaph. Aveva bisogno di un nuovo nome perché voleva essere un nuovo tipo di artista che potesse esprimersi pienamente. Gustaph rappresenterà il Belgio, uno dei paesi partecipanti all’edizione inaugurale dell’Eurovision Song Contest, che ha partecipato a tutte le edizioni tranne 1994, 1997 e 2001 a causa degli scarsi risultati nelle edizioni precedenti. Il paese ha vinto solo una volta, nel 1986, con “J’aime la vie”, cantata dall’allora tredicenne Sandra Kim.

Gustaph, significato della canzone Because of you, in gara ad Eurovision 2023

Gustaph ha co-scritto “Because of you” con il collega musicista Jawad Allour. La canzone oggi all’Eurovision 2023 ha radici nella cultura queer e parla di famiglie arcobaleno, in cui le persone trovano amore e sostegno. Gustaph ha detto a wiwibloggs che il messaggio della sua canzone è rilevante per la comunità LGBTQ+, ma potrebbe avere un significato universale come lettera d’amore e un’ode alla comunità queer. La vita è troppo breve per non godersela appieno, troppo breve per smettere di essere te stesso, troppo breve per smettere di inseguire i tuoi sogni.

