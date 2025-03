CHI È GWENDAL? EMA STOKHOLMA: “DA PICCOLI NON PARLAVAMO, MA SAPEVAMO CHE…”

Chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma, e cosa sappiamo delle loro origini e della loro difficile infanzia? Questo pomeriggio negli studi di “Verissimo” ci sarà il gradito ritorno di un volto già noto agli aficionados del talk show condotto come sempre da Silvia Toffanin su Canale 5: la 41enne conduttrice radiofonica e tv, nonché eclettica artista che da tanti anni vive in Italia, si racconterà ai microfoni del rotocalco e probabilmente tornerà anche sulla sua infanzia in Francia e quella fuga in Italia da una realtà di violenze e abusi condivisa in parte anche col fratello maggiore. Scopriamo di seguito qui proprio chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma, cosa fa oggi nella vita e qual è il loro rapporto.

Per raccontare chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma, dobbiamo accennare brevemente all’infanzia della futura disc jockey e conduttrice televisiva, una parentesi della sua vita su cui è tornata spesso e che ha avuto notevoli ripercussioni su di lei, aiutandola però anche a diventare la donna che è oggi. Nata e cresciuta in quel di Romans-sur-Isère, tra i monti della Provenza, Morwenn Moguerou (questo il suo nome vero) è la sorella minore di Gwendal: dell’uomo non si conosce molto e la stessa conduttrice radiofonica, pur citandolo diverse volte nelle interviste che ha concesso in questi anni, non si è mai addentrata sul suo privato e nemmeno parlando di ciò che fa nella vita e nemmeno sulla sua sfera sentimentale. Ad ogni modo il pubblico televisivo aveva avuto occasione di vederlo in azione una volta…

FRATELLO DI EMA STOKHOLMA: “CON LUI NON HO BISOGNO DI FINGERE NULLA E…”

… e non parliamo certo del suo profilo social su Instagram, dove pubblica spesso degli scatti personali (sembra appassionato di fotografia) o legati al suo privato, bensì a “Ballando con le Stelle” nell’edizione del 2022 che aveva visto proprio la scrittrice ed ex disc jockey partecipare come concorrente. Scoprendo chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma, ricordiamo infatti che aveva danzato assieme a lei durante una delle puntate, per un gustoso e inatteso fuori programma. “Io sono più grande e siamo tutti e due l’unica famiglia che abbiamo” aveva raccontato lui in quella circostanza, spiegando anche quanto lui ed Ema fossero da sempre uniti. “Per me è molto di più di una sorella piccola, è un esempio, ho imparato tanto da lei” aveva aggiunto, citandola come suo personale esempio di coraggio.

Parlando di chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma, va ricordato pure che anche nel suo caso il nome potrebbe non essere quello di battesimo e come la sorella l’abbia cambiato una volta arrivato in Italia dopo. Di sicuro c’è che il loro rapporto si è molto consolidato nel corso dell’adolescenza, dovendo crescere in un ambiente che la diretta interessata non aveva esitato a definire da “film horror” dato che entrambi veniva spesso picchiati dalla madre, una donna affetta da problemi mentali. “Nessuno sa chi sono quanto lo può sapere lui, io con mio fratello non ho bisogno di fingere nulla” aveva detto la Stokholma sempre durante quell’esperienza nello show di Rai 1, aggiungendo pure un interessante particolare relativo a quell’infanzia in un ambiente “irreale” e all’insegna della violenza: “Noi da piccoli non parlavamo tra di noi, però… Non ci raccontavamo cosa vivevamo” aveva rivelato, spiegando come il loro rapporto sia anche cambiato nel corso del tempo dato che tra di loro c’era una tacita intesa nel capire cosa accadeva intorno in casa.