Hafsanur Sancaktutan, chi è l’attrice nei panni di Malek ne ‘La notte nel cuore’: “L’amore? Non credo al colpo di fulmine”.

Ergersi a volto cardine di una serie tv significa avere, da copione, un ruolo importante; talvolta, si riesce in tale intento anche solo mostrando i bagliori del proprio talento. Due aspetti che convergono in un volto simbolo de La notte nel cuore; Hafsanur Sancaktutan, alias Malek nel celebre dezi turco che sta appassionando milioni di telespettatori di puntata in puntata. Non è la prima volta che il pubblico italiano la vede primeggiare dal piccolo schermo – di rilievo anche il suo ruolo in ‘If you love’. Ora, grazie ad un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, conosciamo meglio l’attrice nei panni di Malek – Hafsanur Sancaktutan – sia come attrice che come donna.

Il Paradiso delle Signore 10, Thomas Santu svela le anticipazioni/ "Enrico scopre una grave malattia"

Partendo dalle circostanze familiari che riguardano il suo personaggio di Malek ne La notte nel cuore, Hafsanur Sancaktutan racconta di come invece il suo nucleo di affetti sia quando mai solido e soprattutto fondamentale nel suo percorso di vita. “I genitori sono una figura estremamente preziosa e importante perchè sviluppano carattere e personalità; papà è la persona che ho sempre ammirato e voluto vicino”.

ADULTS/ La serie tv "di riferimento" per la Generazione Z

Hafsanur Sancaktutan, Malek de La notte nel cuore si racconta: “In famiglia abbiamo legami forti”

Nessuno spoiler sulla vita privata ma c’è un aspetto che per Hafsanur Sancaktutan – Malek ne La notte nel cuore – è fondamentale: “Credo nell’amore ma non in quello a prima vista… La relazione deve basarsi su un legame sincero e duraturo”. La giovane attrice ha sottolineato come sia già forte il desiderio di maternità e la voglia per il futuro di costruire una famiglia felice così come vissuto in prima persona nel corso della sua infanzia. “In famiglia abbiamo sempre avuto legami forti, mi hanno sempre sostenuta nel mio percorso professionale e nelle mie scelte”.

Come finisce Chicago Fire 13, anticipazioni ultime puntate/ Pascal ha tentato un omicidio? Tutti gli spoiler

Spazio poi al ruolo di Malek, al processo di immedesimazione in un ruolo così difficile data la storia tortuosa e scandita dalla sofferenza: “Calarsi in un personaggio con una situazione di contrasti emotivi così forti a volte è stato molto doloroso”, spiega così Hafsanur Sancaktutan le emozioni derivate dal suo ruolo ne La notte nel cuore. Incide ovviamente il tema dell’amore: “L’uomo che amava, Cihan, è costretto a sposare la cugina; proprio la donna che è invece amata dal fratello gemello…”.