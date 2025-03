Nel 2023 il suo nome è stato forse tra i più chiacchierati, anche e soprattutto nel merito di polemiche e discussioni fuori da ogni logica. Halle Bailey è Ariel, La Sirenetta nera; lei l’attrice che ha alimentato dibattiti anacronistici sul perchè tale ruolo dovesse essere interpretato proprio da lei. Risulta difficile anche rispondere al contrario: ‘Perchè no?’, a dimostrazione di quanto le origini di un’attrice non debbano in alcun modo essere motivo di discussione nel merito della partecipazione ad una pellicola.

Tra l’altro, Halle Bailey – La Sirenetta nera nel ruolo di Ariel – vanta una carriera, seppur giovanissima, che basta per giustificare la scelta ricaduta su di lei nel 2023 per la realizzazione del remake. Non solo attrice, anche star della musica; con la sorella Chloe ha per anni formato un duo capace di conquistare ben 5 nomination ai Grammy Awards oltre all’inserimento dell’attrice e cantante nella lista dei 100 volti più rappresentativi tra le nuove generazioni di talenti, ovvero la ‘Time 100 Next’.

Halle Bailey, La Sirenetta nera: “Interpretare Ariel è un sogno per me e tante bambine…”

Il ruolo di Ariel di Halle Bailey – La Sirenetta nera – non è certo il primo ruolo di spicco della cantante e attrice. Prima del remake aveva già preso parte ad altre rappresentazioni, senza dimenticare anche le diverse apparizioni tra serie tv e film per il piccolo schermo. In parallelo la passione e carriera musicale; altro bacino di soddisfazioni e gratifiche per l’attrice e cantante.

“Mi commuovo solo a pensarci”, parlava così Halle Bailey pensando all’importanza di vestire i panni di Ariel in ‘La Sirenetta’. A Vogue, nel 2023, spiegava: “Per me è terapeutico offrire la possibilità a tante bambine come me di riconoscersi in Ariel con la consapevolezza che quando saranno grandi tutto questo sarà la normalità”. Parole importanti che mettono in evidenza come si sia fatta scivolare addosso qualsivoglia discussione, polemica per il ruolo di Ariel nel remake del 2023; accuse sterili che rimbalzano unicamente tra chi non vanta un quoziente intellettivo particolarmente acuto.

