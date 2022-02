Chi è Highsnob: carriera e vero nome/ “Abbi cura di te” a Sanremo 2022 con Hu. Fidanza? È mistero…

HIGHSNOB AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “ABBI CURA DI TE” INSIEME A HU

Highsnob parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con Abbi cura di te al fianco di Hu. A La Repubblica si è aperto sulle prime impressioni riguardo la partecipazione ormai alle porte. Nello specifico, ha raccontato come molti hanno cercato di dissuaderlo dall’idea di partecipare vista l’ampia concorrenza che arricchirà questa edizione. Già in occasione della presentazione dei brani ha dichiarato che le possibilità sembravano davvero poche visto il numero incredibile di canzoni da selezionare. Per sua sorpresa invece le cose sono andate diversamente, e sul palco dell’Ariston, con la complicità di Federica in arte Hu, proporrà il brano Abbi cura di te.

Parlando del pezzo il cantante di origini campane ma cresciuto a La Spezia ha spiegato che l’intento era quello di raccontare alcune sfumature della tossicità dell’amore, a volte oltre determinati limiti realistici. Attraverso l’unione delle esperienze proprie e di Federica hanno cercato di dipingere una sorta di ammonimento a non farsi del male, anche quando l’amore può finire. L’autore ha inoltre affermato che il titolo può rappresentare una sorta di messaggio per le generazioni attuali, una sorta di consiglio per vivere i tempi di oggi. In esclusiva per la Rai ha dato ulteriori indizi sulla natura del brano, contaminato da diversi generi musicali che mira a rappresentare qualcosa di totalmente inaspettato.

Michele Matera, in arte Highsnob, è un artista rap classe ’85 originario di Avellino e da diversi anni attivo nel panorama musicale con produzioni e collaborazioni degne di nota. I suoi inizi veri e propri sono databili al 2009, quando ancora però i brani proposti non erano in grado di farsi spazio fra le hit più conosciute. La vera e propria svolta artistica avviene nel 2015 grazie alla collaborazione con Fedez e con l’etichetta Newtopia.

Dal progetto nasce il suo album Pandamonium che gli permette di lanciare nel 2016 il primo singolo Harley Quinn con il quale ottiene la certifica di disco d’oro. Da questo momento in poi con ogni produzione riesce ad ottenere un discreto successo raggiungendo un ampia fetta di pubblico, come dimostrato dal successo del singolo 23 coltellate lanciato nel 2019 e certificato come oro.

Sul fronte sentimentale su Highsnob tutto tace, viene mantenuto il massimo riserbo dal cantante che non fa trapelare gossip che lo vedono protagonista



