CHI È HILAL ALTINBILEK DI TERRA AMARA/ “Sono fidanzata da 8 mesi con Mehmet Can Uzun”

L’Italia è uno dei Paesi che ama Hilal Altinbilek, per questo motivo il fatto che Terra Amara abbia avuto successo anche qui la entusiasma. Si emoziona, invece, quando a Verissimo rivede le immagini sulla sua carriera. «Mi fa emozionare la foto con mio padre, ma tutto il video è bello. Da tanto tempo non andavo così indietro con i ricordi. Ho rivisto una bella carriera». L’attrice, che interpreta Züleyha nella serie, parla poi della sua infanzia: «Da bambina ero molto sensibile, ragionavo come un adulto. Non ricordo di pensare come una bambina, mi piaceva dialogare con gli adulti, forse questo mi ha fatto appassionare alla recitazione e a studiare. Ma sono stata una bambina fortunata».

Hilal Altinbilek è figlia unica: «I miei genitori si sono separati quando avevo tre anni, ma non mi è pesato. Ho vissuto con mio padre, ma trascorrevo molto tempo anche con mia madre. Sono stati bravi nel gestire tutto, hanno un buon rapporto e siamo legati». Il padre recentemente ha avuto problemi di salute, come spiega a Verissimo: «È stato un periodo difficile, cinque-sei anni, ma ora grazie al cielo sta bene e ora sono più serena». Sul rapporto con la madre: «Anche lei è molto contenta, è molto dolce. Anche con lei ho un rapporto bellissimo. Durante l’adolescenza è stato complicato, ma ora siamo come due amiche». A Hilal Altinbilek piacerebbe: «Non è facile, ho istinto materno, ma a volte ho paura di non essere ancora pronta, quindi preferisco non pensarci. Ma mi piacerebbe». Infine, l’attrice ha confermato di essere fidanzata: «Stiamo insieme da otto mesi, Mehmet Can Uzun è amico e complice, sono molto felice con lui».

Hilal Altinbilek, la Züleyha di Terra Amara ospite a Verissimo

Hilal Altinbilek, l’attrice di Terra Amara che interpreta Züleyha, si racconta in una lunga intervista a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale 5. Classe 1991, Hilal è nata l’11 febbraio a Smirne e ha origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre. Sin da bambina dimostra di essere portata per la recitazione, difatti durante l’adolescenza si dedica al teatro, ma studia anche Contemporary Drama Ensemble di Smirne senza però abbondare mai gli studi. L’attrice, infatti, è laureata in Economia aziendale all’Università di Ege. Nel 2011 il debutto in tv nella serie “Deep Waters” fino alla partecipazione nella soap “Terra Amare” che le regala la grande popolarità.

Proprio l’attrice dalla pagine del settimanale Chi ha raccontato alcuni retroscena su Terra Amara rivelando: “la storia è verosimile e abbiamo un’ottima produzione. Il nostro pubblico si rende conto del livello di professionalità degli interpreti senza dimenticare i registi che amalgamano tutti gli ingredienti. Non esagero nell’afferma che è impossibile non apprezzare questa serie“.

Hilal Altinbilek sul personaggio di Züleyha in Terra Amara

Non solo, Hilal Altinbilek si è soffermata a parlare del suo personaggio di Züleyha in Terra Amara rivelando: “si è ritrovata in situazioni che non si sarebbe mai aspettata e fatto cose impensabili in condizioni normali. Questa linea di eventi continuerà nelle prossime puntate. Züleyha è una persona che vive la sua vita evolvendosi e migliorandosi. Pertanto, anche noi attori siamo curiosi quanto i nostri telespettatori a proposito degli sviluppi. Vedremo che cosa succederà”.

L’attrice ha poi parlato di amore precisando: “è un sentimento meraviglioso See credessi fermamente in un amore, sarei pronta a lottare per esso, perchè è qualcosa di prezioso e raro. E poi è un sentimento potente. Nel vivere gli alti e bassi della vita il sostegno di una forza del genere rende sopportabile persino il dolore. E quindi la risposta è sì, vorrei costruire una famiglia in futuro”.











