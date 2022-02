Chi è Hu: carriera e vero nome/ Sorpresa a Sanremo 2022 con Highsnob. Fidanzata?

Il debutto di Hu a Sanremo 2022 con Highsnob, grande attesa per la “strana” coppia con Abbi cura di te

Al Festival di Sanremo Hu parteciperà in duo con Highsnob, cantante rap campano, e sul valore dell’opportunità ha portalo ampiamente ad un intervista per La Repubblica. Nello specifico ha raccontato quanto per lei sia un’esperienza ricca di sensazioni positive, sicuramente motivo di crescita non solo come artista ma anche come persona. La canzone proposta si intitola Abbi cura di te, e nel corso del l’intervista ha spiegato che messaggio intende lanciare. Ha sottolineato quanto il testo racchiuda quasi il riflesso di tutte le storie complicate che hanno caratterizzato la sua vita e quella di Highsnob, punto in comune e di contatto tra i due. Partendo dall’insieme di queste esperienze l’intento del brano è quello di offrire strade e possibilità di lettura alternative, sopratutto in riferimento alla tossicità dell’amore. La giovane artista ha arricchito la descrizione del pezzo in esclusiva per la Rai, raccontando di come sia nato proprio dall’incontro di diversi generi senza una matrice unica, pronto a colpire nel segno proprio per l’imprevedibilità stilistica.

Chi è Hu? Grande curiosità per Federica Ferracuti. Fidanzato? Un mistero…

Tra big e giovani già affermati al Festival di Sanremo avrà modo di dire la sua anche Hu, nome d’arte di Federica Ferracuti. La giovane artista classe 1994 si è fatta conoscere durante la scorsa edizione di AmaSanremo, programma nato per scegliere e lanciare talenti proprio in ottica di Sanremo giovani. Nonostante l’ottimo successo, Hu è arrivata ad un passo dalla vittoria, arrendendosi proprio in finale ma riscuotendo ottimi consensi. Per quanto la sua carriera come cantate sia piuttosto breve ha già dato modo di dimostrare tutte le sue capacità come artista totale; oltre a scrivere i propri brani è in grado di suonare diversi strumenti, valore aggiunto per un artista che mira a raggiungere grandi risultati. Il suo primo contributo musicale risale al 2019, con un album che ha lanciato principalmente il singolo Occhi Niagara, piuttosto apprezzato dalla critica musicale.

Invece, per ciò che riguarda la vita sentimentale di Hu (Federica Ferracuti), non sono reperibili sul web notizie di flirt o rapporti particolari. La ragazza, infatti, è particolarmente riservata in riferimento alla sua vita privata.

