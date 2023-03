Hue: chi è la finalista di Masterchef Italia 12/ Pensava: “Sono una schiappa”, ora è in finale

Chi è Hue la finalista di Masterchef Italia 12?

Hue (Hue Dinh Thi) è un’aspirante chef di origine vietnamita, è venuta in Italia, si è innamorata della cucina e adesso è una dei finalisti di Masterchef Italia 12! Il suo nome “Hue” è il nome di una bellissima città del Vietnam, l’aspirante chef è arrivata in Italia nel 2016 con la voglia di scoprire “nuovi mondi”. La sua più grande passione in Italia è diventata quella di mangiare e poi in seguito di cucinare.

Alle audizioni di Masterchef Hue ha presentato il piatto “Imparare, praticare, sperare e sognare”: dei ravioli di riso ripieni di maiale, lemongrass, scalogno e colatura di alici e ha letteralmente conquistato i giudici. La presentazione del piatto ha conquistato lo chef Bruno Barbieri che lo ha definito “molto bello” e poi dopo averlo assaggiato ha aggiunto: “Tu sei consapevole del buono che hai nelle tue mani? Lo sai?”. Difronte a quelle parole l’aspirante chef ha mostrato le sue fragilità dicendo: “Penso che sono una schiappa” e lo chef Barbieri le ha suggerito di avere più fiducia in se stessa. Anche chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli sono rimasti impressionati dal piatto di Hue e la giovane aspirante chef è entrata in Masterclass con ben 3 si e un grembiule bianco ma anche con tanta emozione.

Il percorso di Hue a Masterchef Italia 12 e l’accesso alla finale

Hue alle selezioni di Masterchef Italia 12, insieme ai 3 si dei giudici ha guadagnato anche svariati complimenti, chef Cannavacciuolo le aveva detto: “Porterei il tuo piatto come esempio agli altri, è l’esempio di come con un piatto si possa trasmettere l’amore” e chef Locatelli aveva aggiunto: “Il piatto è una rappresentazione di chi sei, cosa fai e dove vuoi andare, mi è piaciuto tantissimo”.

L’aspirante chef si è caratterizzata inizialmente per la sua emotività e ha fatto addirittura commuovere i tre giudici anche grazie al bigliettino di augurio che aveva dedicato a se stessa, in cui aveva scritto: “A prescindere da cosa succede oggi sarò contenta lo stesso perché ho fatto il mio primo passo e ho cominciato veramente”. Durante il suo percorso Hue si è rivelata una persona dolce e molto divertente e i suoi piatti si sono distinti soprattutto per la bellezza degli impiattamenti. Anche nel corso della semifinale, nel ristorante Mirazur (a Menton, in Francia) diretto da Mauro Colagreco, Hue si è distinta per la bellezza e per l’impiattamento del dolce “Naranjo en flor”, molto difficile da realizzare, che le ha fatto aggiudicare un posto in finale.

