Tra i concorrenti di “Sognando… Ballando con le stelle” uno dei più apprezzati dal pubblico femminile e non è Hugo Nordström, originario della Svezia. Il ballerino, che si esibisce in coppia con Giada Lini, è molto stimato dai giudici e dal pubblico che non perde occasione per rimarcare il suo talento ma anche la sua grande bellezza estetica che è davvero innegabile.

Francesca Michielin, chi è: vittoria ad X Factor, l’incidente a Sanremo e malattia/ “Vivo con un solo rene”

Hugo Nordström ha una fidanzata? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Hugo Nordström, il bel ballerino che potrebbe diventare il nuovo maestro di “Ballando con le stelle“? Le informazioni non sono molte e neppure i social ci aiutano. A quanto pare, infatti, Hugo avrebbe aperto i social solo in vista della partecipazione al programma di Milly Carlucci: non sembra essere, dunque, un personaggio che ama condividere la propria vita privata e forse proprio per questo sono così poche le informazioni sul suo conto a nostra disposizione. Andando avanti magari Hugo si sbottonerà un po’ di più, raccontando qualcosa in più sul suo conto e in particolar modo sulla sua situazione sentimentale che interessa davvero molto.

Yuri Orlando, chi è: "Facevo il lavapiatti, ora ballo"/ L'amore per Gianina e la figlia Evelyn

Hugo Nordström, chi è: i traguardi professionali nel ballo

Qualcosa in più si sa però su quella che è la vita artistica e la carriera di Hugo Nordström. Più di una volta il ballerino è diventato campione nel suo Paese, in Svezia, e lo stesso ha fatto in Italia, dove si è trasferito per ballare. Ottimi risultati li ha ottenuti anche nel Regno Unito, classificandosi nella top 48 al prestigioso UK Open. Risultati che dunque hanno certificato il suo grande valore artistico e contribuito alla scelta di Milly, che ha deciso di dargli una possibilità. Starà a lui, ora, conquistare i giudici e magari volare alla vittoria del programma: al suo fianco ci sarà Giada Lini, la sua partner nello show, che sembra aver trovato la giusta affinità con il ballerino svedese.