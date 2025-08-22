Chi è İbrahim Çelikkol, da Hakan di Terra Amara a Alì in Only You, Ex moglie Mihre Mutlu, figlio e nuova fidanzata Natali Yarcan: "Amo il mio mestiere"

Alì in Only You è Hakan in Terra Amara e Mehdi in My Home: chi è l’attore Ibrahim Celikkol

Canale 5 continua a fare incetta di ‘turcate’ ed oltre alle dizi che spopolano non solo in daytime ma anche nella prima serata ha ottenere dei buoni riscontri sono anche i film che in molti casi hanno per protagonisti gli attori beniamini del pubblico. È il caso del film turco in onda questa sera su Canale 5, Only You, che vede nei panni del protagonista, l’ex pugile Alì, l’attore Ibrahim Celikkol celebre in Italia per aver già recitato in altre soap turche di successo.

In molti infatti riconosceranno nell’attore Ibrahim Celikkol il volto di Hakan Gumsusoglu/ mehmet Kara in Terra Amara o il più recente Mehdi Karaca in My Home My Destiny. Ed adesso è Alì in Only You, film che questa sera va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.30. Il protagonista è un ex pugile dal passato burrascoso che appena uscito di prigione incontrerà Hazal una ragazza non vedente e tra i due nascerà subito un forte sintonia che ben presto si trasformerà in qualcosa di più. Tuttavia quando Alì scoprirà la possibilità di una costosa operazione per poter ridare la vista ad Hazal sarà pronto a tutto pur di aiutarla anche affidarsi a conoscenze per nulla rassicuranti.



Chi è Ibrahim Celikkol, Alì in Only You? Ex moglie moglie Mihre Mutlu, figlio Alì e compagna Natali Yarcan: “Amo il mio mestiere”

Chi è İbrahim Çelikkol, Alì in Only You,? È un attore turco di 43 anni. Classe 1982 e originario della cittadina İzmit, si avvicina al mondo dello spettacolo come modello, per poi misurarsi nella recitazione dopo essere stato notato dal regista turco Osman Sınav. Diventato celebre anche in Italia grazie alle soap Terra Amara e My Home My Destiny, in una recente intervista nel salotto di Verissimo ha confessato a Silvia Toffanin: “Il mio lavoro è questo e io lo rispetto, può dare grandi soddisfazioni soltanto se viene preso seriamente. Mi piace fare l’attore perché mi permette di cambiare… vesto i panni di tanti diversi personaggi noi attori abbiamo la fortuna di interpretare ogni volta personaggi nuovi per questo amo il mio mestiere, amo la natura.”

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore, infine, in passato ha avuto una relazione con Mihre Mutlu, sposata nel 2017 ed estranea al mondo dello spettacolo, con cui ha avuto un figlio, Alì nato nel 2019. Chiusa la relazione con l’ex moglie e dopo aver divorziato nel 2022 attualmente è Natali Yarcan la nuova fidanzata di Ibrahim Celikkol. Su di lei l’attore ha confessato: “Credo di essere fortunato. La nostra è una relazione magica. Hai presente quando trovi la persona giusta? Quando la guardi con gli occhi a cuore? Quando non riesci nemmeno a parlare di lei, perché non trovi le parole giuste. Lei è sempre con me, è nel mio cuore”.