Chi è Ida Di Filippo, agente immobiliare de ‘Casa a Prima Vista’/ Il fidanzato Pietro e carriera

Chi è Ida Di Filippo di ‘Casa a Prima Vista’

Molti saranno i telespettatori che avranno seguito le appassionanti dinamiche de “Casa a Prima Vista”, un format innovativo di Real Time dove diversi agenti immobiliari si sfidano a colpi di ingegno cercano di assecondare le richieste dei clienti. Protagonista iconica del programma – arrivato alla sua terza stagione – è certamente Ida Di Filippo, agente immobiliare che per l’appunto compete per la realizzazione dei sogni di chi cerca una nuova dimora.

Gli appassionati di “Casa a Prima Vista” si saranno sicuramente chiesti chi è Ida Di Filippo, la geniale e lungimirante agente immobiliare che in ogni puntata del format si mette all’opera per sbaragliare la concorrenza e realizzare i sogni dei clienti. In un’intervista rilasciata lo scorso anno per Immobiliare.it – riportata da TvBlog – è stata lei stessa a raccontare qualcosa in più sulla sua attività professionale. “Ho scelto questo lavoro perchè non ci si annoia mai, ogni vendita è come se fosse una nuova esperienza e lascia sempre qualcosa di diverso. “.

Ida Di Filippo e la passione per l’attività di agente immobiliare: “I grandi risultati…”

Sempre a proposito della sua attività come agente immobiliare, Ida Di Filippo ha raccontato: “Il consiglio che mi sento di dare a chi vuole intraprendere la carriera di agente immobiliare è quello di nutrire la passione per il proprio lavoro perché solo in questo modo arriveranno grandi risultati”. Per quanto concerne le curiosità di vita privata, risulta più difficile reperire informazioni corpose.

Spulciando i profili social di Ida Di Filippo – come riporta TvBlog – l’agente immobiliare risulta legata da diversi anni al fidanzato Pietro. Insieme dal 2013, coltivano la loro storia d’amore senza particolari ostentazioni, dedicandosi alla semplice quotidianità e routine.

