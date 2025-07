Iga Swiatek ha appena trionfato a Wimbledon 2025, battendo Amanda Anasimova. Si tratta della prima vittoria, in questo prestigioso torneo, per la tennista polacca, in grado di imporsi in due set 6-0 e 6-0. Una vittoria davvero netta per la polacca, che si conferma tra le prime al mondo (al momento occupa il quarto posto nel ranking). Ma cosa sappiamo della vita privata di Iga Swiatek? Anche fuori dalla patria, tutti si chiedono solamente una cosa: la tennista è fidanzata? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata della polacca, reduce dalla vittoria a Wimbledon.

Iga Swiatek è molto criptica per quanto riguarda la sua vita privata. La tennista polacca non ha mai parlato di quelle che sono le sue questioni di cuore: è sempre stata molto riservata e non ha mai messo pubblicamente sul banco del gossip questioni che la riguardano. Non sappiamo, dunque, se Iga sia fidanzata, se lo sia stato in passato né altro ancora.

Iga Swiatek, chi è: “Questa è sempre stata la mia motivazione”

Iga Swiatek non ha mai nascosto di essere molto riservata per carattere. “Sono sempre stata introversa da piccola. Pensavo di aver bisogno di cose in cui essere esperta, per avere qualcosa di cui parlare con gli altri. È stata la mia motivazione” ha spiegato la tennista polacca, che dunque ha fatto di questa sua timidezza la motivazione per far meglio degli altri in un ambito, nello specifico il tennis. Nonostante la notorietà e la sua popolarità ottenuta fin da giovanissima, Iga Swiatek qualche anno fa spiegava di avere ancora la capacità di godersi la sua vita privata senza le pressioni esterne. “Mi sento ancora una normale 19enne quando vivo il mio privato” aveva spiegato. Al momento, però, non si hanno informazioni sul suo privato e non si sa se abbia o meno un fidanzato.