Chi è Ignazio Moser, il marito di Cecilia Rodriguez: ex ciclista e personaggio televisivo, lavora come imprenditore nell'azienda di famiglia

Nato a Trento nel 1992, Ignazio Moser è il figlio di Francesco Moser, grande ciclista che ha fatto la storia dello sport italiano. A sua volta anche i cugini e gli zii sono stati grandi simboli del ciclismo, tanto che a sua volta anche lui ha iniziato da piccolino a praticare lo sport, entrando nelle categorie Allievi e Juniores dell’US Montecorona di Giovo, fino a vincere titoli importanti, arrivando ai Campionati europei dove ha vinto la medaglia di bronzo nel 2012 con l’inseguimento a squadre.

Nel 2014, nonostante i buoni risultati, Ignazio Moser ha deciso di dire addio al ciclismo a soli 22 anni, per dedicarsi all’azienda vinicola di famiglia, fondata dal padre Francesco. Ignazio, dunque, ha cominciato a lavorare nel mondo dell’imprenditoria fino ad arrivare al debutto in tv qualche anno più tardi.

Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, nel 2017 è stato opinionista del Giro d’Italia e si è messo in mostra, tanto da venire scelto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip nello stesso anno. Nella casa ha conosciuto Cecilia Rodriguez, all’epoca impegnata con Francesco Sole. Nonostante fosse già impegnata, Cecilia Rodriguez si è innamorata perdutamente di Ignazio Moser e i due hanno deciso di conoscersi meglio anche fuori dalla casa, cominciando una storia d’amore che è culminata con il matrimonio il 30 giugno del 2024.

Chi è Ignazio Moser, il marito di Cecilia Rodriguez: “Consapevoli di quello che abbiamo costruito”

Parlando della sua storia con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez si è definita “consapevole di quello che abbiamo costruito”. A lungo il marito di Cecilia Rodriguez e l’influencer hanno sognato una gravidanza, che è arrivata finalmente nel 2025. I due sono in dolce attesa e prestissimo diventeranno genitori di Clara Isabel, una bimba desiderata e voluta a lungo.