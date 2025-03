CHI È IGOR CASSINI LOIEWSKI? LO PSEUDONIMO DI ‘CHOLLY KNICKERBOKER’ QUANDO…

Chi è Igor Cassini Loiewski, ex marito di Nadia Cassini, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Nella prima delle due puntate del fine settimana con le emozionanti interviste e le esclusive proposte dallo storico rotocalco delle reti Mediaset ci sarà spazio, nel sempre nutrito cast di ospiti, anche per Kassandra Voyagis, unica figlia dell’attrice di origini statunitensi venuta a mancare qualche giorno fa all’età di 76 anni: e se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo parlato di Kassandra, delle sue origini e della sua carriera, qui invece accendiamo i riflettori non su Yorgo Voyagis (con cui la donna visse l’unica esperienza genitoriale) ma sull’altro storico compagno e quindi su chi è Igor Cassini Loiewski, ex marito di Nadia Cassini.

Per raccontare chi è Igor Cassini Loiewski, ex marito di Nadia Cassini, dobbiamo fare due salti indietro nel tempo, uno agli Anni Settanta per parlare degli amori e i matrimoni dell’attrice e cantante morta lo scorso 18 marzo, e uno più vertiginoso agli inizi del secolo per dare conto di chi era questo conte e giornalista di cui oggi molti non ricordano molto. Innanzitutto dobbiamo precisare che l’incontro tra Gianna Lou Muller -nome di battesimo della Cassini- e il futuro marito avvenne dopo la relazione col romanziere belga George Simenon e prima della relazione col collega Yorgo Voyagis dalla quale ebbe la sua prima e unica figlia, Kassandra. Le nozze col primo marito invece risalgono al 1968, ovvero prima del suo debutto sulle scene cinematografiche italiane…

IGOR CASSINI, MATRIMONIO (E DIVORZIO) LAMPO CON NADIA: MA GRAZIE A LUI…

Risale a quell’anno il matrimonio con quel conte statunitense di chiare origini itali-russe (1915-2002) e che alle cronache è noto per la sua attività di giornalista ed editorialista, col moniker di ‘Cholly Knickerbocker’, oltre che per essere stato il fratello dello stilista Oleg (1913-2006). Nel nostro racconto di chi è Igor Cassini Loiewski (da cui l’attrice poi divorzierà solo tre anni dopo, nel 1971) possiamo ricordare come Nadia fosse appena ventenne mentre lui aveva già 54 anni e, come nel caso della lover story con Simenon, una forte differenza d’età: ad ogni modo, e nonostante il matrimonio sia durato poco, si può notate come lo pseudonimo artistico di Gianna Lou sia proprio Cassini e sia anche rimasto immutato nel tempo anche anni dopo il loro repentino divorzio.

Scoprendo chi è Igor Cassini Loiewski, ex marito di Nadia Cassini, dobbiamo aggiungere un altro aspetto, ovvero il fatto che fu grazie a lui e alla necessità di trasferirsi a Roma per lavoro, che partì di fatto la carriera dell’allora moglie nel mondo del cinema nostrano: molto avventurosa, ad ogni modo, fu la cita del conte che è ricordato come un noto giornalista negli States grazie alle collaborazioni per varie testate tra cui soprattutto il Washington Times-Herald e anche per le sue rubriche taglienti sull’universo del gossip a stelle e strisce oltre che della mondanità che frequentava il mondo dello spettacolo. Nato a Sebastopoli nel 1915 e figlio di un diplomatico russo e di una nobile di origini italiane, Igor si traferì proprio nel Bel Paese (pur iniziando poi la carriera giornalistica negli USA) a seguito della Rivoluzione Russa del 1917 dopo che, come tante altre famiglie altolocate, la sua famiglia perse tutto con la fine dello zarismo.