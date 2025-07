Il Napoli e il Milan si sono fiondati sul talento 16enne: si prevede un'asta.

Il Milan, nella giornata di ieri, ha inaugurato la nuova stagione 2025/2026: il nuovo corso di Mister Allegri, che ha varcato di nuovo i cancelli di Milanello dopo 11 anni, è iniziato. Il club rossonero ha anticipato, e di molto, gli altri club di Serie A ma non tutti i giocatori erano presenti. Per le altre squadre i ritiri iniziano a metà mese.

Il Napoli Campione d’Italia, invece, si riunirà a Castel Volturno il 14 o 15 luglio per le consuete visite mediche di rito, mentre la partenza per Dimaro è prevista per il 17 luglio. Salvo clamorosi sviluppi, in gruppo ci sarà anche Victor Osimhen che, al momento, è ancora a tutti gli effetti un giocatore azzurro dopo il rientro dal prestito dal Galatasaray.

Milan e Napoli, scontro sul mercato

Entrambi i club sono impegnatissimi sul mercato. Il Milan, con il nuovo DS Tare, ha dovuto sostituire Rejinders, venduto al Manchester City per 30milioni di euro. Il posto del centrocampista, miglior rossonero della scorsa stagione, è stato preso da Samuele Ricci, playmaker ex Torino e già nel giro della Nazionale. Si tratta di un acquisto che ha convinto molti sia per la qualità del giocatore sia per le enormi prospettive del centrocampista. Ma ovviamente non basta. Servirà anche un terzino sinistro di primo livello per rimpiazzare Theo Hernandez che, quasi certamente, andrà all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Per la squadra di Allegri bisogna occupare un tassello importante, ovvero quello della punta centrale: quell’attaccante che, del resto, è mancato nella scorsa stagione. Il neo allenatore dei rossoneri non ha dubbi: Dusan Vlahovic sarebbe il nome perfetto per il metodo di gioco e lo schema del nuovo Milan. Per il bomber serbo si tratterebbe di un’opportunità di riscatto da non perdere dopo le ultime due stagioni sottotono, ma la trattativa non decolla. A frenare la dirigenza del Milan è l’altissimo ingaggio di Vlahovic: è infatti scattato il bonus di 2,5milioni di euro, che portano lo stipendio del serbo alla Juventus a quasi 10,5milioni di euro. Se il bomber vorrà ritrovarsi con il suo ex allenatore dovrà abbassarsi di certo lo stipendio.

Il Napoli di Antonio Conte ha annunciato, nelle scorse settimane, l’arrivo di Kevin De Bruyne, in uscita dal Manchester City. De Laurentiis e Manna lavorano per regalare a Conte un nuovo numero 9 che potrà alternarsi con Lukaku. Il primo nome sul taccuino è quello di Nunez, attaccante del Liverpool, chiuso nei Reds: le trattative sono appena iniziate ma da entrambe le parti filtra ottimismo. Un’altra idea per l’attacco è quella di Kean della Fiorentina: la clausola sul contratto è di 52milioni di euro, soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Osimhen, che porterebbe nelle casse azzurre 75milioni.

Nelle ultime ore Napoli e Milan hanno manifestato interesse per il 16enne Antonio Arena, primo 2009 a segnare tra i professionisti con il suo Pescara e che ha partecipato agli Europei Under 17 con l’Italia. Il giovane avrebbe convinto gli scount rossoneri che potrebbero lasciarlo a Pescara a crescere. Il Napoli, invece, sarebbe indietro ai rossoneri ma potrebbero accelerare e comprare il giovane per poi girarlo al Bari. Le prossime ore saranno decisive.