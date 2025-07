La showgirl de “La Ruota della Fortuna” fa coppia fissa con un affascinante professionista del lusso: ecco cosa sappiamo su di lui

La sua presenza a La Ruota della Fortuna non passa di certo inosservata. Samira Lui, modella, showgirl ed ex “Professoressa” de L’Eredità, continua il suo percorso nel mondo della televisione con discrezione e con la bellezza mozzafiato che la contraddistingue. Il pubblico è sempre più rapito dal suo sorriso e dalla sua eleganza e comincia a voler sapere qualcosa di più su di lei.

Dopo aver affiancato Carlo Conti ai David di Donatello e partecipato a Tale e Quale Show e al Grande Fratello, è approdata a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti nel ruolo dell’ iconica valletta che, per chi seguiva il quiz show ai tempi di Mike Bongiorno, sa che ha segnato un’epoca.

Ma oltre ai successi televisivi, a incuriosire è anche la sua vita privata. Dietro le quinte, Samira condivide la sua quotidianità con un compagno che non è certo estraneo ai riflettori: bello, carismatico e con un lavoro da sogno, il suo fidanzato è una figura che sta attirando sempre più attenzione. Chi è questo uomo misterioso che ha fatto breccia nel cuore di Samira?

Un modello con un lavoro di lusso

Tra una foto social e qualche indiscrezione emersa nel corso delle sue apparizioni televisive, la relazione tra Samira e il suo partner ha iniziato ad attirare l’attenzione dei più romantici. Il nome del fidanzato di Samira è Luigi Punzo. Chi è? Anche lui appartiene al mondo dello spettacolo? No, Luigi lavora come Luxury Concierge, una professione che, detta così, può sembrare astratta ma in realtà ha molto a che fare con i desideri (spesso molto esigenti) di personaggi facoltosi in vacanza nei luoghi più esclusivi del pianeta. Dal Mediterraneo ai Caraibi, Luigi si occupa di organizzare esperienze da sogno su yacht, ville extralusso e location private, diventando così una figura di riferimento per vip e celebrità.

Il colpo di fulmine tra lui e Samira è arrivato sul set di uno shooting fotografico, dove entrambi posavano per una campagna di abiti da sposa. Ironia della sorte: tra tulle e bouquet finti, è nato un amore vero. Da quel momento, la relazione non ha conosciuto pause.

“È una persona davvero rara, fin dal primo giorno mi ha capita, amata. Mi fa sorridere, non vuol nulla in cambio, mai. Se fa qualcosa, non si aspetta mai nulla. È un simpaticone. Sono molto innamorata, mi è mancato tanto.” Ha raccontato Samira a Verissimo. I due hanno costruito una storia solida, lontana dagli scandali e dai riflettori più indiscreti, anche se ogni tanto non disdegnano di condividere qualche dolce momento sui social. Pur non essendo “vip da copertina”, Luigi Punzo è spesso in viaggio per lavoro, ma la coppia ha messo radici solide a Milano, città che fa da base per entrambi. Samira, impegnata con la TV, e Luigi, spesso in giro per il mondo, riescono comunque a coltivare la loro relazione con dedizione. Lui stesso, ospite di recente in un’intervista a distanza, ha raccontato di come Samira sia riuscita a farlo cambiare: da “libertino”, come lei lo ha definito scherzando, a compagno fedele con uno sguardo rivolto al futuro.