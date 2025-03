Daniel Nilsson, conosciuto come il bonus di Avanti un altro, è nato in Svezia nel 1980 e più precisamente nella cittadina di Oxie. Fin da bambino è stato appassionato di sport, che a lungo ha praticato: è stato in particolare un campione di hockey, che ha praticato a livello nazionale e internazionale. Un infortunio ha purtroppo interrotto la carriera sportiva che si preannunciava florida. Per questa ragione Daniel, che sognava di diventare un professionista affermato, ha dovuto inseguire un’altra strada. Il bonus di Avanti un altro si è allora iscritto all’università e poi laureato in economia, cominciando a lavorare nel settore aziendale. Non soddisfatto della sua professione, ha deciso di lasciare tutto per trasferirsi in Australia, dove ha cominciato a praticare surf. Proprio in quegli anni si è avvicinato al mondo della moda e ha cominciato i suoi primi lavori come modello, collaborando con importanti agenzie e brand internazionali.

La dottoressa Maria Mazza, chi è: dagli Usa a Napoli/ Mamma di Sveva e moglie di Amedeo Quagliata

Chi è il bonus di Avanti un altro, Daniel Nilsson? Silenzio sulla vita privata

Nel 2011 Daniel Nilsson, inseguendo sempre il sogno della moda, si è trasferito a Milano per avviare collaborazioni importanti. Nel 2012 è arrivata la chiamata di Avanti un altro che gli proponeva di diventare il bonus. Sono bastate poche apparizioni per conquistare tutti, pubblico maschile e femminile soprattutto. Da più di dieci anni, dunque, Daniel è il bonus di Avanti un altro, programma che lo vede tra i protagonisti assoluti più apprezzati.

Avanti un altro! By night/ Anticipazioni, ospiti e diretta 27 marzo 2025: Maria De Filippi con Bonolis

Cosa sappiamo della vita privata di Daniel Nilsson? Il bonus di Avanti un altro ha avuto una relazione piuttosto breve con Beatrice Presta, la figlia di Lucio Presta, mentre in patria ha trovato l’amore con la cantante svedese Maja Ivarsson ma il loro amore sarebbe terminato. Non è chiaro se adesso il bonus di Avanti un altro avrebbe una nuova relazione oppure no: sui social, infatti, non mostra spesso la sua vita.