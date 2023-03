Chi è Il Cavaliere veneziano? Il cantante mascherato 4/ Indizi:”E’ elegantissimo e raffinato”

Chi è il Cavaliere veneziano, la maschera de Il Cantante Mascherato 4?

Il Cavaliere veneziano è una delle nuove maschere de Il Cantante Mascherato 4, lo show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata da sabato 18 marzo 2023 su Rai1. Tra le nuove maschere che i quattro giudici, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le new entry Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica, dovranno scoprire c’è anche quella del cavaliere veneziano che è vestito con un abito del ‘700 con tanto di parrucca bianca lunga. Una tra le maschere più eleganti e raffinate di questa edizione… ecco a voi “Cavaliere”!” – si legge nella pagine Instagram ufficiale del programma di Rai1 che poi esorta i follower a scoprire chi si possa celare sotto la maschera. Chi si nasconderà al suo interno?

Non è dato saperlo, visto che sono pochissimi gli indizi trapelati sui social sulla maschera del Cavaliere Veneziano presentata dalla padrona di casa Milly Carlucci. Quello che possiamo dirvi è che il concorrente vip nascosto all’interno della maschera del ‘700 dovrà confrontarsi durante la prima puntata con due canzoni davvero difficili: la prima è “Mentre tutto scorre” dei Negramaro e la seconda è “Noi due nel mondo e nell’anima” dei Pooh.

Cavaliere veneziano de Il Cantante Mascherato 2023: gli indizi

Il Cavaliere veneziano, vestito con abito del Settecento e con la sua parrucca lunga, è una delle maschera de Il Cantante Mascherato 2023 di Milly Carlucci. Proprio la conduttrice sui social ha presentata la maschera così: “questa è un’altra maschera di questo nuovo corso del mascherato 4 dove non ci sono solamente gli animali parlanti come nelle favole. Abbiamo avuto la stella che ha un viso umano, abbiamo La Rosa che ha un viso umano e abbiamo questo che è un cavaliere, il cavaliere veneziano del ‘700. E’ elegantissimo, poi guardate ci sono dei dettagli che cambieranno. Adesso lo abbiamo disegnato con la parrucca in alto, ma aspettatevi sorprese nel momento in cui andiamo in onda, ma questo è il suo abbigliamento”.

Chi si nasconderà sotto le sembianze del cavaliere veneziano del '700?











